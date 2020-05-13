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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Ибо гуляли ночью: в России насильнику и его жертвам выписали штраф за нарушение самоизоляции

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Насильник и его жертвы получили штраф, потому что гуляли в период карантина
Гвалтівник і його жертви отримали штраф, бо гуляли у період карантину / Ілюстративне фото (pixabay)

В российском Красноярске мужчина напал на двух девушек, ограбил и изнасиловал их. Правоохранители приняли заявление у жертв и по горячим следам задержали злоумышленника. А потом выписали всем троим штраф за нарушение режима самоизоляции.

По официальному сообщению российских правоохранителей, трое человек были оштрафованы в Красноярске за нарушение режима самоизоляции: мужчина, которого подозревают в сексуальном насилии, и две его жертвы. Об инциденте рассказали в телеграмм-канале BAZA.

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Об изнасиловании в Красноярске

В конце апреля в полицию обратились две девушки – 17 и 18 лет. Они рассказали, что неизвестный мужчина напал на них, похитил драгоценности, телефоны, а потом еще и изнасиловал обеих и исчез в неизвестном направлении.

По горячим следам силовики нашли преступника и задержали его. Им оказался неоднократно ранее судимый местный житель 1964 года рождения.

И о штрафе за нарушение карантина

В полиции над делом думали недолго: девушкам и мужчине объяснили, что в любом случае находиться на улице (еще и ночью) без уважительной причины в Красноярске нельзя.

Поэтому "по факту пребывания на улице ночью – без экстренной необходимости – полицейские составили протоколы", которые направили в администрацию района. За такое нарушение виновные должны заплатить штраф – 3000 рублей (около 1100 гривен).

Справедливости ради стоит уточнить, что в отношении мужчині откріли аж 5 уголовных дел, среди которых и за "насильственные действия сексуального характера". Так что штраф в 3000 рублей – далеко не худшее, чего ему стоит ожидать.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Курьезные новости Коронавирус COVID-19 Новости России
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