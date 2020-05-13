Ибо гуляли ночью: в России насильнику и его жертвам выписали штраф за нарушение самоизоляции
В российском Красноярске мужчина напал на двух девушек, ограбил и изнасиловал их. Правоохранители приняли заявление у жертв и по горячим следам задержали злоумышленника. А потом выписали всем троим штраф за нарушение режима самоизоляции.
По официальному сообщению российских правоохранителей, трое человек были оштрафованы в Красноярске за нарушение режима самоизоляции: мужчина, которого подозревают в сексуальном насилии, и две его жертвы. Об инциденте рассказали в телеграмм-канале BAZA.
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Об изнасиловании в Красноярске
В конце апреля в полицию обратились две девушки – 17 и 18 лет. Они рассказали, что неизвестный мужчина напал на них, похитил драгоценности, телефоны, а потом еще и изнасиловал обеих и исчез в неизвестном направлении.
По горячим следам силовики нашли преступника и задержали его. Им оказался неоднократно ранее судимый местный житель 1964 года рождения.
И о штрафе за нарушение карантина
В полиции над делом думали недолго: девушкам и мужчине объяснили, что в любом случае находиться на улице (еще и ночью) без уважительной причины в Красноярске нельзя.
Поэтому "по факту пребывания на улице ночью – без экстренной необходимости – полицейские составили протоколы", которые направили в администрацию района. За такое нарушение виновные должны заплатить штраф – 3000 рублей (около 1100 гривен).
Справедливости ради стоит уточнить, что в отношении мужчині откріли аж 5 уголовных дел, среди которых и за "насильственные действия сексуального характера". Так что штраф в 3000 рублей – далеко не худшее, чего ему стоит ожидать.