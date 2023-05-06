Резников в рамках спецпроекта Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Министр" рассказал, как во время переговоров в Беловежской Пуще предлагал россиянам забрать тела своих убитых. Тогда количество ликвидированных оккупантов составляло уже примерно 3 тысячи.

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Министр обороны Украины отметил, что ликвидированных захватчиков нужно вернуть домой, чтобы их похоронили там, согласно их обряду.

Заберите. Потому что у нас нет места, где их хоронить. Морги свои мы не хотим ими занимать. Сейчас холода, они еще валяются там на полях. А потом же будут гнить,

– заявил Резников.

Министр обороны предлагал пригласить для передачи тел представителей Красного креста. В то же время глава российской делегации заявил, что их военные не подтверждают потери. России в целом абсолютно безразличны свои люди: и живые, и мертвые.

Кстати, после полномасштабного вторжения украинские морги были переполнены телами ликвидированных оккупантов. Особенно от наплыва российских "двухсотых" страдали временно оккупированные территории.