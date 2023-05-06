Резніков у межах спецпроєкту Дмитра Комарова "Рік. За кадром. Міністр" розповів, як під час перемовин у Біловезькій Пущі пропонував росіянам забрати тіла своїх вбитих. Тоді кількість ліквідованих окупантів становила вже приблизно 3 тисячі.

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Міністр оборони України зауважив, що ліквідованих загарбників треба повернути додому, щоб їх поховали там, відповідно до їхнього обряду.

Заберіть. Бо в нас нема місця, де їх ховати. Морги свої не ми хочемо ними займати. Зараз холод, вони ще валяються там на полях. А потім же гнитимуть,

– заявив Резніков.

Міністр оборони пропонував запросити для передачі тіл представників Червоного хреста. Водночас голова російської делегації заявив, що їхні військові не підтверджують втрат. Росії загалом абсолютно байдуже на своїх людей: і на живих, і на мертвих.

До слова, після повномасштабного вторгнення українські морги були переповнені тілами ліквідованих окупантів. Особливо від напливу російських "двохсотих" страждали тимчасово окуповані території.