Об этом Валерий Залужный рассказал в интервью в рамках спецпроекта "Год. За кадром. Генерал", сообщает 24 Канал. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в тот день не началась война, ведь она продолжалась 8 лет.

Обратите внимание Там были потери и люди калечились, – Залужный о 8 годах войны, которую ведет Россия

Что с 24 февраля запомнил Залужный

Первый момент, который отметил Валерий Залужный, это то, что он утром 24 февраля он обзванивал командующих разных направлений. Одни узнавали от Главнокомандующего о начале вторжения, другие уже отчитывались о том, что россияне начали наступление. Генерал в свою очередь говорил командующим, что они знают, что делать.

Следующий момент – звонок в 5 утра из-за границы. Валерий Залужный не уточнил, кто именно ему звонил, но сказал, что это был неприятный ему человек, который извинился. Кто это был и за что просил прощения – генерал пообещал рассказать после победы.

Украина воюет не год

В том же интервью Валерий Залужный подчеркнул, что Украина воюет далеко не год. Полномасштабному вторжению предшествовали 8 лет противостояния на Донбассе, которые, по словам генерала, закалили нас и сделали сильнее. И это стало неожиданностью для россиян, когда они начинали полномасштабное наступление.

Главнокомандующий подчеркнул, что сначала была АТО, затем ООС, но как бы ни называли противостояние с 2014 года, оно остается войной России против Украины.

Валерий Залужный рассказал, что всегда заглядывает в телефонную книгу. И в ней, к сожалению, видит много фамилий тех, кого забрала война. Он признается, что ему не хватает сил хоть что-нибудь сделать с записью в телефонной книге, ведь он, возможно, еще не готов к этому.