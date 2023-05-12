Про це Валерій Залужний розповів в інтерв'ю в межах спецпроєкту "Рік. За кадром. Генерал", повідомляє 24 Канал. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що того дня не почалася війна, адже вона тривала вже 8 років.

Зверніть увагу Там були втрати та люди калічилися, – Залужний про 8 років війни, яку веде Росія

Що з 24 лютого запам'ятав Залужний

Перший момент, який відзначив Валерій Залужний, то це те, що він уранці 24 лютого він обдзвонював командувачів різних напрямків. Одні дізнавалися від Головнокомандувача про початок вторгнення, інші уже звітували про те, що росіяни почали наступ. Генерал своєю чергою казав командувачам, що вони знають що робити.

Наступний момент – дзвінок о 5 ранку з-за кордону. Валерій Залужний не уточнив, хто саме йому дзвонив, але сказав, що це була неприємна йому людина, яка попросила вибачення. Хто це був і за що просив вибачення – генерал пообіцяв розповісти після перемоги.

Україна воює не рік

У тому ж інтерв'ю Валерій Залужний підкреслив, що Україна воює далеко не рік. Повномасштабному вторгненню передували 8 років протистояння на Донбасі, які, за словами генерала, загартували нас та зробили сильнішими. І це стало великою несподіванкою для росіян, коли вони починали повномасштабний наступ.

Головнокомандувач наголосив, що спершу була АТО, потім ООС, але як би не називали протистояння з 2014 року, воно залишається війною Росії проти України.

Валерій Залужний розповів, що завжди заглядає до телефонної книги. І в ній, на жаль, бачить багато прізвищ тих, кого забрала війна. Він зізнається, що йому бракує сил бодай щось зробити з записом у телефонній книзі, адже він, можливо, ще не готовий до цього.