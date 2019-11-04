18:08
4 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Год без Кати: в Нью-Йорке требуют наказать убийц Гандзюк – фото

      33 Читати новину українською
      В Нью-Йорке требуют назвать убийц Гандзюк
      В Нью-Йорке требуют назвать убийц Гандзюк / фото из соцсетей

      В ряде достопримечательностей Нью-Йорка появились плакаты с требованием найти и наказать виновных в смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Ее не стало ровно год назад, она умерла от тяжелых ожоговых травм. Их она получила от кислоты, которую обидчики вылили на нее у самого дома.

      Сейчас пяти соучастникам преступления суд уже вынес приговор. Впрочем, без наказания до сих пор организаторы и заказчики убийства Екатерины Гандзюк. Активисты, друзья Екатерины и неравнодушные люди регулярно собираются на акции с требованиями к власти – наказать виновников смерти активистки.

      Актуально: Убийство Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать о деле сегодня

      Так, в годовщину смерти активистки плакаты с надписями "Год без Екатерины", "Мир требует: кто убил Катю Гандзюк?" появились в культовых местах Нью-Йорка. Соответствующие фото на своей фейсбук-странице обнародовал Иван Обремко.

      Заметим, что акция в годовщину гибели активистки запланирована и в Киеве. Она пройдет на Банковой, под Офисом Президента и начнется в 19:00. На событие пригласили и главу государства Владимира Зеленского. Придет ли он – пока неизвестно.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

      • На активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года.
      • Ее облили серной кислотой во дворе собственного дома.
      • Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу.
      • Медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, однако ее сердце не выдержало и 4 ноября 2018 года женщина умерла в больнице.
      • В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления: координатору покушения Сергею Торбину (приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения), нападающему Никите Грабчуку (6 лет тюрьмы), причастным к нападению Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому (по 4 года заключения), Виктору Горбунову (3 года тюрьмы).
      • В причастности к убийству подозревают также Алексея Левина, но он еще находится в розыске.
      • Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: видео

       

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 37 человек в США и 2 человека в Великобритании
      сегодня
      10388
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости США Новости Украины Дело Екатерины Гандзюк Новости политики Нью-Йорк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прорыв Ястремской и сенсационная Снигур: каким был теннисный сезон для украинок
      сегодня , 17:30 Прорыв Ястремской и сенсационная Снигур: каким был теннисный сезон для украинок
      Михайло Гема 12
      Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      сегодня , 13:34 Особенности нацединства, или Почему война сплотила русских, но не украинцев, – Дубинянский
      Михайло Дубинянський 3194
      Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      сегодня , 12:35 Уют, тепло и удобство: преимущества 3D каминов и легкость их обслуживания
      193
      Бабченко выехал из Украины: что известно о российском журналисте и о причинах решения
      сегодня , 17:01 Бабченко выехал из Украины: что известно о российском журналисте и о причинах решения
      Інна Жолобович 172
      Що почитати: 10 кращих новинок листопада
      сегодня , 17:00 Що почитати: 10 кращих новинок листопада
      Книги для гурманів 155
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук