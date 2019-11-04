Год без Кати: в Нью-Йорке требуют наказать убийц Гандзюк – фото

В ряде достопримечательностей Нью-Йорка появились плакаты с требованием найти и наказать виновных в смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Ее не стало ровно год назад, она умерла от тяжелых ожоговых травм. Их она получила от кислоты, которую обидчики вылили на нее у самого дома.

Сейчас пяти соучастникам преступления суд уже вынес приговор. Впрочем, без наказания до сих пор организаторы и заказчики убийства Екатерины Гандзюк. Активисты, друзья Екатерины и неравнодушные люди регулярно собираются на акции с требованиями к власти – наказать виновников смерти активистки.

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Так, в годовщину смерти активистки плакаты с надписями "Год без Екатерины", "Мир требует: кто убил Катю Гандзюк?" появились в культовых местах Нью-Йорка. Соответствующие фото на своей фейсбук-странице обнародовал Иван Обремко.

Заметим, что акция в годовщину гибели активистки запланирована и в Киеве. Она пройдет на Банковой, под Офисом Президента и начнется в 19:00. На событие пригласили и главу государства Владимира Зеленского. Придет ли он – пока неизвестно.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

На активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года.

Ее облили серной кислотой во дворе собственного дома.

Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу.

Медики несколько месяцев боролись за жизнь и здоровье Гандзюк, провели ряд операций, однако ее сердце не выдержало и 4 ноября 2018 года женщина умерла в больнице.

В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления: координатору покушения Сергею Торбину (приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения), нападающему Никите Грабчуку (6 лет тюрьмы), причастным к нападению Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому (по 4 года заключения), Виктору Горбунову (3 года тюрьмы).

В причастности к убийству подозревают также Алексея Левина, но он еще находится в розыске.

Заказчики преступления до сих пор не установлены и соответственно не наказаны. Адвокаты считают заказчиками убийства председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и Игоря Павловского.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: видео