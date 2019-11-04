Рік без Каті: у Нью-Йорку вимагають покарати вбивць Гандзюк – фото

У низці визначних місць Нью-Йорка з’явилися плакати з вимогою знайти і покарати винних у смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. Її не стало рівно рік тому, вона померла від тяжких опікових травм. Їх вона отримала від кислоти, яку кривдники вилили на неї біля самісінького дому.

Наразі п’ятьом співучасникам злочину суд вже виніс вирок. Втім, без покарання досі організатори та замовники вбивства Катерини Гандзюк. Активісти, друзі Катерини та небайдужі люди регулярно збираються на акції з вимогами до влади – покарати винуватців смерті активістки.

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Так, у роковини смерті активістки плакати із написами "Рік без Катерини", "Світ вимагає: хто вбив Катю Гандзюк?" з’явилися у культових місцях Нью-Йорка. Відповідні фото на своїй фейсбук-сторінці оприлюднив Іван Обремко.

Зауважимо, що акція у роковини загибелі активістки запланована й у Києві. Вона пройде на Банковій, під Офісом Президента та розпочнеться о 19:00. На подію запросили й главу держави Володимира Зеленського. Чи прийде він – поки невідомо.

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

На активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали 31 липня 2018 року.

Її облили сірчаною кислотою у дворі власного будинку.

Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні.

Медики кілька місяців боролися за життя та здоров’я Гандзюк, провели низку операцій, проте її серце не витримало і 4 листопада 2018 року жінка померла в лікарні.

У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину: координатору замаху Сергію Торбіну (засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення), нападнику Микиті Грабчуку (6 років в'язниці), причетним до нападу Володимиру Васяновичу та В’ячеславу Вишневському (по 4 роки ув’язнення), Віктору Горбунову (3 роки в’язниці).

У причетності до вбивства підозрюють також Олексія Левіна, але він ще перебуває в розшуку.

Замовники злочину досі не встановлені і відповідно не покарані. Адвокати вважають замовниками вбивства голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

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