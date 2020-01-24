Часы Судного дня остановили за 100 секунд до апокалипсиса: что это означает

Часы Судного дня, что символизируют глобальную катастрофу для человечества, перевели на 100 секунд до полуночи. Таким образом члены совета, куда входит ряд лауреатов Нобелевской премии, предупреждают международных лидеров о том, что мир находится очень близко к апокалипсису.

"До полуночи осталось 100 секунд. Часы продолжают тикать. Нужны немедленные действия", – говорится в сообщении Bulletin of Atomic Scientists.

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Ученые заявляют, что напряжение в области международной безопасности сейчас выше, чем в годы холодной войны. Одна из причин такой ситуации – то, что мировые лидеры позволили разрушиться международной политической инфраструктуре для противодействия им.

Политические конфликты, связанные с ядерными программами в Иране и Северной Корее, остаются нерешенными и даже обостряются. Российско-американское сотрудничество в области контроля над вооружениями и разоружение практически отсутствуют,

– отмечают ученые.

Кроме того, в 2019 году правительства многих стран использовали кибернетические кампании дезинформации, подрывая внутренние и международные усилия по укреплению мира и защиты планеты.

Что такое Часы судного дня

Часы Судного дня показывают символическое время, отделяющее человечество от дня глобальной рукотворной катастрофы (время до полуночи). Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала Bulletin of the Atomic Scientists и привлеченных экспертов, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии.

Часы создали специалисты из университета Чикаго в 1947 году. В год запуска стрелки часов были установлены на отметке за 7 минут до полуночи.

В 2018 году часы показывали 2 минуты до полуночи – из-за неспособности мировых лидеров преодолеть угрозы ядерной войны и климатических изменений. Тогда также отдельно был отмечен рост обеспокоенности возможностью развязывания Россией гибридных конфликтов против новых членов НАТО на ее границе, аналогичных вторжению на территорию Крыма, и полускрытой поддержкой боевиков на востоке Украины.