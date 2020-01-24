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      Часы Судного дня остановили за 100 секунд до апокалипсиса: что это означает

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      Часы Судного дня остановились за 100 секунд до полуночи / theverge.com

      Часы Судного дня, что символизируют глобальную катастрофу для человечества, перевели на 100 секунд до полуночи. Таким образом члены совета, куда входит ряд лауреатов Нобелевской премии, предупреждают международных лидеров о том, что мир находится очень близко к апокалипсису.

      "До полуночи осталось 100 секунд. Часы продолжают тикать. Нужны немедленные действия", – говорится в сообщении Bulletin of Atomic Scientists.

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      Ученые заявляют, что напряжение в области международной безопасности сейчас выше, чем в годы холодной войны. Одна из причин такой ситуации – то, что мировые лидеры позволили разрушиться международной политической инфраструктуре для противодействия им.

      Политические конфликты, связанные с ядерными программами в Иране и Северной Корее, остаются нерешенными и даже обостряются. Российско-американское сотрудничество в области контроля над вооружениями и разоружение практически отсутствуют,
      – отмечают ученые.

      Кроме того, в 2019 году правительства многих стран использовали кибернетические кампании дезинформации, подрывая внутренние и международные усилия по укреплению мира и защиты планеты.

      Что такое Часы судного дня

      Часы Судного дня показывают символическое время, отделяющее человечество от дня глобальной рукотворной катастрофы (время до полуночи). Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала Bulletin of the Atomic Scientists и привлеченных экспертов, в том числе 18 лауреатов Нобелевской премии.

      Часы создали специалисты из университета Чикаго в 1947 году. В год запуска стрелки часов были установлены на отметке за 7 минут до полуночи.

      В 2018 году часы показывали 2 минуты до полуночи – из-за неспособности мировых лидеров преодолеть угрозы ядерной войны и климатических изменений. Тогда также отдельно был отмечен рост обеспокоенности возможностью развязывания Россией гибридных конфликтов против новых членов НАТО на ее границе, аналогичных вторжению на территорию Крыма, и полускрытой поддержкой боевиков на востоке Украины.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Наука Новости России Оружие Ядерная безопасность КНДР Иран Война Новости США исследования Катастрофа
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