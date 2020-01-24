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      Годинник Судного дня зупинили за 100 секунд до апокаліпсису: що це означає

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      Годинник Судного дня зупинився за 100 секунд до півночі / theverge.com

      Годинник Судного дня, що символізує глобальну катастрофу для людства, перевели на 100 секунд до півночі. Таким чином члени ради, куди входить низка лауреатів Нобелівської премії, попереджають міжнародних лідерів про те, що світ перебуває дуже близько до апокаліпсису.

      "До півночі залишилося 100 секунд. Годинник продовжує тікати. Потрібні негайні дії", – мовиться у повідомленні Bulletin of Atomic Scientists.

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      Вчені заявляють, що напруга в галузі міжнародної безпеки зараз вища, ніж у роки холодної війни. Одна з причин такої ситуації – те, що світові лідери дозволили зруйнуватися міжнародній політичній інфраструктурі для протидії їм.

      Політичні конфлікти, пов'язані з ядерними програмами в Ірані і Північній Кореї, залишаються невирішеними і навіть загострюються. Російсько-американське співробітництво в галузі контролю над озброєннями та роззброєння практично відсутні,
      – відзначають вчені.

      Окрім того, в 2019 році уряди багатьох країн використовували кібернетичні кампанії дезінформації, підриваючи внутрішні і міжнародні зусилля по зміцненню миру і захисту планети.

      Що таке Годинник судного дня

      Годинник Судного дня показує символічний час, що відокремлює людство від дня глобальної рукотворної катастрофи (час до півночі). Рішення про переведення стрілок ухвалює рада директорів журналу Bulletin of the Atomic Scientists та залучених експертів, у тому числі 18 лауреатів Нобелівської премії.

      Годинник створили фахівці з університету Чикаго в 1947 році. У рік запуску стрілки годинника були встановлені на поділці за 7 хвилин до півночі.

      У 2018 році годинник показував 2 хвилини до півночі – через неспроможність світових лідерів подолати загрози ядерної війни та кліматичних змін. Тоді також окремо було зазначено ріст занепокоєння можливістю розв'язання Росією гібридних конфліктів проти нових членів НАТО на її кордоні, аналогічних вторгненню на територію Криму, та напівприхованою підтримкою бойовиків на сході України.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Катастрофа дослідження Новини США Війна Іран КНДР Ядерна безпека Зброя Новини Росії Наука
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