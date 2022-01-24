О том, как происходили события того дня, кто стрелял и кто стал жертвами агрессии и как потом оправдывались пророссийские боевики – вспоминает сайт 24 канала.

К теме Теракт в Мариуполе: кто обстрелял мирных жителей?

Как все было

Обстрел Мариуполя начался в 9:15 и длился 35 секунд. Под плотный огонь оккупантов попали жилой микрорайон "Восточный", частный сектор и Киевский рынок. Снаряды накрыли территорию между двумя школами – № 5 и № 69. Жертвами стали люди, которые находились на улице.



Погибшие от российских снарядов / Фото 0629

Момент обстрела Мариуполя: запись видеорегистратора

В результате обстрела было повреждено 79 объектов: 37 частных домов, 22 многоэтажки, 2 рынка, 8 магазинов, почтовое отделение, 2 банковских учреждения, аптека, кафе и СТО. Сгорело много автомобилей.

Последствия обстрела Мариуполя: смотрите видео

По первой информации экспертов и военных, боевики обстреляли город из "Градов".

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ прибыла в эпицентр обстрела буквально через час – в 10:20. Впоследствии они обнародовали отчет, в котором, в частности, указали, что Мариуполь обстреляли с территории так называемой "ДНР" – из районов населенных пунктов Заиченко и Октябрьское (в 15 километрах и 19 километрах от города соответственно).

Авто ОБСЕ возле тела погибшего мариупольца / Фото 0629

Прокуратура Донецкой области квалифицировала обстрел жилых кварталов Мариуполя как террористический акт и начала расследование в уголовном производстве по части 3 статьи 258 Уголовного Кодекса Украины.

5-й президент Украины Петр Порошенко назвал теракт "преступлением против человечности" и в связи с гибелью мирных жителей объявил 25 января Днем траура.

Ответный удар от ВСУ

Украинские военные оперативно "вычислили" расположение шести "Градов", которые обстреливали Мариуполь, и уничтожили четыре из них. Об этом сообщил тогдашний министр обороны Степан Полторак.

Наказали боевиков за теракт бойцы гаубично-артиллерийской батареи 3-го батальона "Феникс" 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием капитана Андрея Рибцова.

Российский след

Уже вечером того дня СБУ обнародовала аудиодоказательства того, что обстрел Мариуполя осуществили российские войска.

А команда InformNapalm распространила запись радиоперехвата переговоров российских артиллеристов, которые вели обстрел.

Ложь боевиков

После обстрела Мариуполя лидеры боевиков и предатели Украины начали писать на своих страницах в соцсетях радостные посты.

Так, бывший заместитель главы Совета министров АР Крым, который принимал активное участие в аннексии полуострова Россией, Рустам Темиргалиев назвал теракт "началом освобождения города".

А тогдашний лидер террористической "ДНР" Александр Захарченко, позже убитый в Донецке, бравурно заявил:

Сегодня началось наступление на Мариуполь!

Позже, когда боевики поняли, что совершили преступление, начали "давать задний ход". Захарченко начал оправдываться:

Никто Мариуполь штурмовать не собирается.

И попытался переложить вину на ВСУ.

"До сих пор мы не вели активных действий в Мариуполе. Мы силы бережем. Но сейчас, после того как Киев решил свалить ответственность за ошибочный огонь своих "Градов" из Бердянского по жилому кварталу на нас, я отдал приказ подавлять позиции украинских войск, расположенные к востоку от Мариуполя", – соврал глава террористов "ДНР".

Ситуация до боли напоминает историю со сбитым над Донбассом малазийским Boeing MH17. Тогда боевики тоже сначала радовались, потому что думали, что попали в украинский военный самолет. Гиркин-Стрелков и компания нагло писали в соцсетях о "сбитой птичке ВСУ, которая догорает на земле". Эту информацию быстро распространили российские медиа. Но когда стало известно, что ракета попала в мирный авиалайнер, террористы начали удалять свои посты, а сайты РФ – новости. Но скрины не горят – подробнее об этом читайте в материале "Погибший Boeing: "триумф" и ложь террористов".

Расследование СБУ: украинцев убили россияне

25 января Служба безопасности Украины обнародовала детали террористического акта.

Атаку на Мариуполь осуществил артиллерийский дивизион террористической "ДНР" в составе 4 артиллерийских батарей, в которые входили самоходные артиллерийские установки "Тюльпан" и реактивные установки "Град".

Приказ об открытии огня отдал офицер Вооруженных сил Российской Федерации с позывным "Горец", а командовал артдивизионом его коллега с позывным "Пепел". Помогал им гражданин Украины Пономаренко (прозвище "Террорист") – командир одного из бандформирований так называемой "Армии Новороссии", известный в криминальных кругах рецидивист.

Машины горели, как спички / Фото 0629

Обстрел Мариуполя происходил с использованием системы спутниковой связи 5-го поколения "Белозер", которую используют только ВС РФ.

СБУ задержала корректировщика огня. Это – мариуполец Валерий Кирсанов (прозвище "Гаишник").

(прозвище "Гаишник"). Контрразведка СБУ имеет записи перехваченных разговоров:

"Террорист" просит "Пепла" осуществить обстрел из реактивной артиллерии; Кирсанов докладывает "Пеплу"; Кирсанов отчитывается "Террористу".

7 мая 2018 года после завершения следствия СБУ обнародовала дополнительные данные.

Во время досудебного расследования установлено и доказано, что обстрел Мариуполя совершили кадровые российские военнослужащие с применением двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил РФ,

– заявил тогдашний глава СБУ Василий Грицак.

Сгоревший дом в частном секторе / Фото 0629

Руководил операцией с территории России начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Степан Ярощук.

В Донецке руководил обстрелом полковник ВС РФ Александр Цаплюк (позывной "Горец").

Координировал взаимодействие реактивных дивизионов подполковник ВС РФ Максим Власов (позывной "Югра").

Обстрелы вели подразделения 200-й Печенгской отдельной мотострелковой бригады и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.

Российские "Грады" произвели более 120 выстрелов неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами С-21ОФ.

После получения информации о выезде на участок миссии ОБСЕ россияне начали "заметать" следы преступления и прятать технику для последующего возврата в РФ,

– добавил Грицак.

Доказательства причастности российских военных к обстрелам Мариуполя: видео СБУ

"Стреляли намеренно в мирное население"

27 января 2015 года в Нью-Йорке состоялось внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное Украине и, в частности, теракту в Мариуполе. Заместитель генсека ООН Джеффри Фелтман в своем выступлении упомянул выводы ОБСЕ: ракеты были выпущены по городу с территории "ДНР".

И добавил:

Мариуполь находится вне зоны непосредственного конфликта. Можно сделать вывод, что стрелявший намеренно целился в мирное население. А это является нарушением международного права.

Похороны мариупольцев

27 января в Мариуполе начались траурные процедуры. В частности, на Старокрымском кладбище похоронили семью из четырех человек. Родственники и друзья простились с супругами Николаем и Любовью Бобилевыми, их дочерью Мариной Кашин и 3-летним внуком Вячеславом.

Похороны семьи / Фото 0629

"Гуманный закон Савченко"

Отдельно стоит рассказать о судьбе упомянутого корректировщика огня Валерия Кирсанова.

После задержания он признался, что сотрудничал с боевиками и рассказал подробности теракта.

Допрос корректировщика огня Кирсанова: видео СБУ

22 июня 2016 года суд назначил украинскому экс-правоохранителю (напомним, у него был позывной "Гаишник") наказание в виде 9 лет лишения свободы. Он подал апелляцию и добился повторного рассмотрения дела. Только через три года – 18 июня 2019-го Приморский суд Мариуполя поставил точку в деле – Кирсанова таки признали виновным в корректировке огня. Но меньше чем через два месяца, 15 августа он вышел на свободу по так называемому "закону Савченко", потому что уже отсидел свой срок в СИЗО.

В день освобождения на выходе из следственного изолятора пособника террористов встретили активисты и жители Мариуполя, которые называли его "убийцей", спрашивали, "как он может спать ночью" и "не хочет ли покаяться". Кирсанова облили символической кровью – томатным соком и уже традиционной зеленкой.

Встреча Кирсанова под СИЗО: смотрите видео

Памяти жертв теракта

Ежегодно 24 января в Мариуполе устраивают панихиды в память о погибших. В городе установлены два мемориала.

Памятник жертвам теракта в Мариуполе (открыт в июне-2015) / Фото УП

Скульптура мамы, которая прикрывает руками ребенка (установлена в январе-2017 ко второй годовщине обстрела) / Фото УП

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Панихида по погибшим / Фото Мариупольского горсовета

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