Про те, як відбувалися події того дня, хто стріляв і хто став жертвами агресії та як потім виправдовувалися проросійські бойовики – згадує сайт 24 каналу.

До теми Теракт у Маріуполі: хто обстріляв мирних жителів?

Як все було

Обстріл Маріуполя почався о 9:15 і тривав 35 секунд. Під щільний вогонь окупантів потрапили житловий мікрорайон "Східний", приватний сектор та Київський ринок. Снаряди накрили територію між двома школами – №5 і №69. Жертвами стали люди, які перебували на вулиці.



Загиблі від російських снарядів / Фото 0629

Момент обстрілу Маріуполя: запис відеореєстратора

Унаслідок обстрілу було пошкоджено 79 об'єктів: 37 приватних будинків, 22 багатоповерхівки, 2 ринки, 8 магазинів, поштове відділення, 2 банківських установи, аптека, кафе та СТО. Згоріло багато автомобілів.

Наслідки обстрілу Маріуполя: дивіться відео

За першою інформацією експертів і військових, бойовики обстріляли місто з "Градів".

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ прибула в епіцентр обстрілу буквально через годину – о 10:20. Міжнародні експерти зафіксували дані щодо характеру вирв від вибухів. Згодом вони оприлюднили звіт, в якому, зокрема, вказали, що Маріуполь обстріляли з території так званої "ДНР" – з районів населених пунктів Заїченко та Октябрське (за 15 кілометрів і 19 кілометрів від міста відповідно).

Авто ОБСЄ біля тіла загиблого маріупольця / Фото 0629

Прокуратура Донецької області кваліфікувала обстріл житлових кварталів Маріуполя як терористичний акт і почала розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 258 Кримінального Кодексу України.

5-й Президент України Петро Порошенко назвав теракт "злочином проти людяності" та у зв'язку з загибеллю мирних жителів оголосив 25 січня Днем жалоби.

Удар у відповідь від ЗСУ

Українські військові оперативно "вирахували" розташування шести "Градів", які обстрілювали Маріуполь, і знищили чотири з них. Про це повідомив тодішній міністр оборони Степан Полторак.

Покарали бойовиків за теракт бійці гаубично-артилерійської батареї 3-го батальйону "Фенікс" 79-ї десантно-штурмової бригади під командуванням капітана Андрія Рибцова.

Російський слід

Вже ввечері того дня СБУ оприлюднила аудіодокази того, що обстріл Маріуполя здійснили російські війська.

А команда InformNapalm поширила запис радіоперехоплення переговорів російських артилеристів, які вели обстріл.

Брехня бойовиків

Після обстрілу Маріуполя лідери бойовиків та зрадники України почали писати на своїх сторінках у соцмережах радісні пости.

Так, колишній заступник голови Ради міністрів АР Крим, який брав активну участь в анексії півострова Росією, Рустам Теміргалієв назвав теракт "початком визволення міста".

А тодішній лідер терористичної "ДНР" Олександр Захарченко, пізніше вбитий у Донецьку, бравурно заявив:

Сьогодні почався наступ на Маріуполь!

Пізніше, коли бойовики зрозуміли, що вчини злочин, почали "давати задній хід". Захарченко почав виправдовуватися:

Ніхто Маріуполь штурмувати не збирається.

І спробував перекласти вину на ЗСУ.

"До сьогодні ми не вели активних дій у Маріуполі. Ми сили бережемо. Але зараз, після того як Київ вирішив звалити відповідальність за помилковий вогонь своїх "Градів" з Бердянського по житловому кварталу на нас, я віддав наказ пригнічувати позиції українських військ, розташовані на схід від Маріуполя", – збрехав очільник терористів "ДНР".

Ситуація до болю нагадує історію зі збитим над Донбасом малазійським Boeing MH17. Тоді бойовики теж спочатку раділи, бо думали, що влучили в український військовий літак. Гіркін-Стрєлков і компанія нахабно писали в соцмережах про "збиту пташку ЗСУ, яка догорає на землі". Цю інформацію швидко поширили російські медіа. Та коли стало відомо, що ракета поцілила у мирний авіалайнер, терористи почали видаляти свої пости, а сайти РФ – новини. Але скріни не горять – детальніше про це читайте у матеріалі

"Загиблий Boeing: "тріумф" і брехня терористів".

Розслідування СБУ: українців вбили росіяни

25 січня Служба безпеки України оприлюднила деталі терористичного акту.

Атаку на Маріуполь здійснив артилерійський дивізіон терористичної "ДНР" у складі 4 артилерійських батарей, до яких входили самохідні артилерійські установки "Тюльпан" та реактивні установки "Град".

Наказ про відкриття вогню віддав офіцера Збройних сил Російської Федерації з позивним "Горець", а командував артдивізіоном його колега з позивним "Пепел". Допомагав їм громадянин України Пономаренко (прізвисько "Терорист") – командир одного з бандформувань так званої "Армії Новоросії", відомий у кримінальних колах рецидивіст.

Машини горіли, як сірники / Фото 0629

Обстріл Маріуполя відбувався з використанням системи супутникового зв'язку 5-го покоління "Бєлозьор", яку використовують лише ЗС РФ.

СБУ затримала коригувальника вогню. Це – маріуполець Валерій Кірсанов (прізвисько "Даїшник").

(прізвисько "Даїшник"). Контррозвідка СБУ має записи перехоплених розмов:

"Терорист" просить "Пепла" здійснити обстріл з реактивної артилерії; Кірсанов доповідає "Пеплу"; Кірсанов звітує "Терористу".

7 травня 2018 року після завершення слідства СБУ оприлюднила додаткові дані.

Під час досудового розслідування встановлено та доведено, що обстріл Маріуполя здійснили кадрові російські військовослужбовці із застосуванням двох штатних реактивних дивізіонів Збройних сил РФ,

– заявив тодішній голова СБУ Василь Грицак.

Згорілий будинок у приватному секторі / Фото 0629

Керував операцією з території Росії начальник ракетних військ та артилерії Південного військового округу ЗС РФ генерал-майор Степан Ярощук.

У Донецьку керував обстрілом полковник ЗС РФ Олександр Цаплюк (позивний "Горець").

Координував взаємодію реактивних дивізіонів підполковник ЗС РФ Максим Власов (позивний "Югра").

Обстріли вели підрозділи 200-ї Печензької окремої мотострілецької бригади та 2-ї Гвардійської Таманської мотострілецької дивізії.

Російські "Гради" здійснили понад 120 пострілів некерованими реактивними осколково-фугасними снарядами С-21ОФ.

Після отримання інформації про виїзд на ділянку місії ОБСЄ росіяни почали "замітати" сліди злочину та ховати техніку для подальшого повернення до РФ,

– додав Грицак.

Докази причетності російських військових до обстрілів Маріуполя: відео СБУ

"Стріляли навмисно у мирне населення"

27 січня 2015 року у Нью-Йорку відбулося позачергове засідання ради безпеки ООН, присвячене Україні й, зокрема, теракту в Маріуполі. Заступник генсека ООН Джеффрі Фелтман у своєму виступі згадав висновки ОБСЄ: ракети були випущені по місту з території "ДНР".

І додав:

Маріуполь перебуває поза зоною безпосереднього конфлікту. Можна зробити висновок, що той, хто стріляв, – навмисно цілився у мирне населення. А це є порушенням міжнародного права.

Похорони маріупольців

27 січня у Маріуполі почалися траурні процедури. Зокрема, на Старокримському кладовищі поховали родину з чотирьох осіб. Родичі та друзі попрощалися з подружжям Миколою і Любов'ю Бобильовими, їхньою дочкою Мариною Кашин та 3-річним онуком В'ячеславом.

Похорони родини / Фото 0629

"Гуманний закон Савченко"

Окремо варто розповісти про долю згаданого коригувальника вогню Валерія Кірсанова.

Після затримання він зізнався, що співпрацював із бойовиками і розповів подробиці теракту.

Допит корегувальника вогню Кірсанова: відео СБУ

22 червня 2016 року суд призначив українському експравоохоронцю (нагадаємо, у нього був позивний "Даїшник") покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Він подав апеляцію і добився повторного розгляду справи. Лише через три роки – 18 червня 2019-го Приморський суд Маріуполя поставив крапку у справі – Кірсанова таки визнали винним у корегуванні вогню. Але менше ніж через два місяці, 15 серпня він вийшов на волю за так званим "законом Савченко", бо вже відсидів свій термін у СІЗО.

У день звільнення на виході зі слідчого ізолятора пособника терористів зустріли активісти та мешканці Маріуполя, які називали його "вбивцею", питали, "як він може спати вночі" і "чи не хоче покаятися". Кірсанова облили символічною кров'ю – томатним соком і вже традиційною зеленкою.

Зустріч Кірсанова під СІЗО: дивіться відео

Вшанування жертв теракту

Щороку 24 січня у Маріуполі влаштовують панахиди в пам'ять про загиблих. У місті встановлено два меморіали.

Пам'ятник жертвам теракту в Маріуполі (відкритий у червні-2015) / Фото УП

Скульптура мами, яка прикриває руками дитину (встановлена у січні-2017 до других роковин обстрілу) / Фото УП

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Панахида за загиблими / Фото Маріупольської міськради

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