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      Обстріл бойовиками Маріуполя: коригувальник вогню завчасно виходить на волю

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      Кірсанов, який коригував обстріл Маріуполя, вийшов на волю за "законом Савченко"
      Кірсанов, який коригував обстріл Маріуполя, вийшов на волю за "законом Савченко" / ukrinform.ua

      Засуджений до 9 років Валерій Кірсанов, який коригував обстріл мікрорайону Східний у Маріуполі, завчасно виходить на свободу. Суд виніс вирок про його засудження лише 18 червня 2019 року, але за так званим "законом Савченко", вже відсидів свій термін у СІЗО.

      Кірсанов вийде на волю 15 серпня 2019 року, зазначив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

      Це варто знати: Теракт у Маріуполі: хто обстріляв мирних жителів?

      Кричати вже запізно – кричати потрібно було, коли цей ганебний закон за наявною інформацією лобіювала група "злодіїв у законі" та лідерів злочинних організацій. А сьогодні винний у вбивстві 30 мирних мешканців Маріуполя виходить на волю,
      – заявив правоохоронець.

      Він наголосив, що тепер усі громадяни спільно несуть відповідальність за ухвалений закон, позаяк "коли правоохоронці виступили проти нього, нікому це не було потрібно".

      Що таке "закон Савченко"?Так званий "закон Савченко" передбачає, один день попереднього ув'язнення у СІЗО зараховується за два дні позбавлення волі при обчисленні судом строку покарання. Закон був ініційований нардепом Надіцєю Савченко під час її ув'язнення на території Росії. Відтак у ЗМІ та серед громадськості був названий на її честь.

      Що відомо про обстріли Маріуполя?

      Теракт у Маріуполі 24 січня 2015 року – серія обстрілів житлових кварталів міста. Було обстріляно житловий мікрорайон "Східний" та блокпост Збройних сил України в селищі Виноградне.

      За остаточною інформацією СБУ, загинули 29 людей, ще 92 громадян отримали поранення. Серед загиблих та поранених були цілі родини, діти, підлітки.

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      Теги: Новини України Новини політики Законодавство Війна на Донбасі Обстріл Маріуполя В'ячеслав Аброськін
      Джерело: 24 Канал
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