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      Обстрел боевиками Мариуполя: корректировщика огня раньше срока выходит на свободу

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      Кирсанов, который корректировал обстрел Мариуполя, вышел на свободу по "закону Савченко"
      Кирсанов, который корректировал обстрел Мариуполя, вышел на свободу по "закону Савченко" / ukrinform.ua

      Приговоренный к 9 годам Валерий Кирсанов, который корректировал обстрел микрорайона Восточный в Мариуполе, раньше всрока выходит на свободу. Суд вынес приговор о его осуждении только 18 июня 2019 года, но по так называемому "закону Савченко", уже отсидел свой срок в СИЗО.

      Кирсанов выйдет на свободу 15 августа 2019 года, отметил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

       Это следует знать: Теракт в Мариуполе: кто обстрелял мирных жителей?

      Кричать уже поздно – кричать нужно было, когда этот позорный закон по имеющейся информации лоббировала группа "воров в законе" и лидеров преступных организаций. А сегодня виновный в убийстве 30 мирных жителей Мариуполя выходит на свободу,
      – заявил правоохранитель.

      Он отметил, что теперь все граждане совместно несут ответственность за принятый закон, поскольку "когда правоохранители выступили против него, никому это не было нужно".

      Что такое "закон Савченко"?
      Так называемый "закон Савченко" предусматривает, что один день предварительного заключения в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы при исчислении судом срока наказания. Закон был инициирован нардепом Надеждой Савченко во время ее заключения на территории России. Поэтому в СМИ и среди общественности был назван в ее честь.

      Что известно об обстреле Мариуполя?

      Теракт в Мариуполе 24 января 2015 года – серия обстрелов жилых кварталов города. Был обстрелян жилой микрорайон "Восточный" и блокпост Вооруженных сил Украины в поселке Виноградное.

      По окончательной информации СБУ, погибли 29 человек, еще 92 гражданина получили ранения. Среди погибших и раненых были целые семьи, дети, подростки.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Война на Донбассе Вячеслав Аброськин Обстрел Мариуполя
      Источник: 24 Канал
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