Теракт у Маріуполі: хто стріляв по мирним жителям?

Січень-лютий в Україні – суцільні річниці трагічних подій.

16 січня – річниця ухвалення нашими народними обранцями диктаторських законів, що ледь не перетворили Україну на Північну Корею. 22 січня – річниця з дня перших вбивств "беркутівцями" на Майдані. Сьогодні, 24 січня – четверта річниця обстрілів росіянами з "Градів" житлових кварталів Маріуполя.

Тоді 30 цивільних там загинули, серед них і діти, а ще 128 зазнали поранень. І знаєте, коли мені починають розказувати, що в Україні громадянська війна, що то прості донецькі "шахтарі" й "трактористи" відстоюють свою незалежність знайденою у шахтах законсервованою радянською зброєю, що російських військ на Донбасі немає, я завжди наводжу у такій суперечці приклад обстрілу Маріуполя і показую відео тамтешніх мешканців.



Обстріл Маріуполя 24 січня 2015 року: дивіться відео

Гатили по місту з "Градів" та "Ураганів" – це реактивні системи залпового вогню, калібру 122 та 220 міліметрів. А особливість цієї зброї полягає у тому, що вона неприцільна, нею неможливо вразити конкретну ціль. Цією зброєю можна "накрити" територію – наприклад, з "Града" не можна поцілити в трактор, що стоїть у полі, можна поцілити лише в поле, і хіба що випадково при цьому зачепити трактор.

То ж, скажіть: якби там воювали за незалежність місцеві "шахтарі" та "трактористи" – чи вірите ви, що вони наважилися б відкрити вогонь з реактивних великокаліберних системи залпового вогню по мирному місту? Відкрити вогонь, знаючи, що там можуть бути їхні родичі і знайомі, знаючи, що там можуть бути старенькі й діти, знаючи, що поцілити з "Граду" в якісь окремі військові об’єкти в Маріуполі навіть теоретично неможливо...

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Отже, якими б гнидами не були донецькі бойовики, я не вірю, що то вони відкрили вогонь по Маріуполю із систем залпового вогню. Не вони то стріляли, це зробили росіяни, яким байдуже на українських дітей та стареньких, яким байдуже на українські міста та цивільну інфраструктуру... І вони, до речі, вже так робили – саме з "Градів" росіяни свого часу вщент знищили чеченський Грозний.

Відтак, не має у нас громадянської війни. І воюють на Донбасі російські кадрові військові, це вони вчиняють усі ті обстріли й масові вбивства українців. Це – не громадянська війна, це – російське вторгнення.

Що відомо про обстріл Маріуполя 24 січня 2015 року? Чотири роки тому бойовики терористичної організації "ДНР" обстріляли з "Градів" мікрорайон Східний у Маріуполі. Снаряди влучали у приватні будівлі, автомобілі, міський ринок та подвір’я багатоповерхівок. Жертвами теракту у Маріуполі стали 31 людина, ще понад сотня отримала поранення. Цинічні дії терористів, які після обстрілу заявляли про наступ на Маріуполь, шокували всю Україну.