Прошло 6 лет с момента освобождения Мариуполя от оккупации пророссийских боевиков. Этот день стал доказательством того, что для объединенных украинцев нет ничего невозможного.

Так считает президент Владимир Зеленский. Он в своем телеграм-канале поздравил украинцев с 6 годовщиной освобождения Мариуполя.

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Этот день является наглядным доказательством простой истины: когда мы, украинцы, объединены, для нас нет ничего невозможного. С Днем освобождения, Мариуполь! Мы все гордимся тобой,

– написал глава государства.

Отдельно Зленский поблагодарил всех, кто в 2014 году освобождал город и принес ему мир. Президент пообещал: сделает все возможное, чтобы "долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом городе и поселке на востоке Украины и в Крыму".

О выдающемся для Украины дне вспомнили и в МВД. Пресс-служба ведомства показала кадры со штурма в 2014 году и напомнила, как Украина отвоёвывала стратегически важный город.

В те бурные дни 2014 года добровольцы "Азова", Национальной гвардии Украины, милиции и армии самоотверженно взяли крупнейший город Донбасса. С него началось освобождение Донбасса,

– говорится в сообщении правоохранителей.

Шестая годовщина освобождения Мариуполя, как это было: видео

Коротко об освобождении Мариуполя: