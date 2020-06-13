Для нас нет ничего невозможного, – Зеленский поздравил с годовщиной освобождения Мариуполя
Прошло 6 лет с момента освобождения Мариуполя от оккупации пророссийских боевиков. Этот день стал доказательством того, что для объединенных украинцев нет ничего невозможного.
Так считает президент Владимир Зеленский. Он в своем телеграм-канале поздравил украинцев с 6 годовщиной освобождения Мариуполя.
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Этот день является наглядным доказательством простой истины: когда мы, украинцы, объединены, для нас нет ничего невозможного. С Днем освобождения, Мариуполь! Мы все гордимся тобой,
– написал глава государства.
Отдельно Зленский поблагодарил всех, кто в 2014 году освобождал город и принес ему мир. Президент пообещал: сделает все возможное, чтобы "долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом городе и поселке на востоке Украины и в Крыму".
О выдающемся для Украины дне вспомнили и в МВД. Пресс-служба ведомства показала кадры со штурма в 2014 году и напомнила, как Украина отвоёвывала стратегически важный город.
В те бурные дни 2014 года добровольцы "Азова", Национальной гвардии Украины, милиции и армии самоотверженно взяли крупнейший город Донбасса. С него началось освобождение Донбасса,
– говорится в сообщении правоохранителей.
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Коротко об освобождении Мариуполя:
- Спецоперация была очень хорошо спланирована и введена в действие 13 июня 2014 года.
- Ни один военный не погиб. Только 4 – 5 человек получили ранения.
- Украинские защитники уничтожили 6 террористов, два десятка взяли в плен, среди них и так называемого министра обороны псевдореспублики Игоря Хакимзянова.