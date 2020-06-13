Для нас немає нічого неможливого, – Зеленський привітав з річницею звільнення Маріуполя
Минуло 6 років з моменту звільнення Маріуполя з-під окупації проросійських бойовиків. Цей день став доказом того, що для об’єднаних українців немає нічого неможливого.
Так вважає президент Володимир Зеленський. Він у своєму телеграм-каналі привітав українців з 6 річницею звільнення Маріуполя.
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Цей день є наочним доказом простої істини: коли ми, українці, об’єднані, для нас не існує нічого неможливого. З Днем визволення, Маріуполь! Ми всі пишаємося тобою,
– написав глава держави.
Окремо Зеленський подякував усім, хто у 2014 році звільняв місто та приніс йому мир. Президент пообіцяв: зробить все можливе, щоб "довгоочікуваний мир і синьо-жовтий прапор були в кожному місті й селищі на сході України та в Криму".
Про визначний для України день згадали й у МВС. Пресслужба відомства показала кадри зі штурму у 2014 році та нагадала, як Україна відвойовувала стратегічно важливе місто.
У ті буремні дні 2014 року добровольці "Азову", Національної гвардії України, міліції та армії самовіддано взяли найбільше місто Донеччини. З нього почалося звільнення Донбасу,
– мовиться у повідомленні правоохоронців.
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Коротко про звільнення Маріуполя:
- Спецоперація була дуже добре спланована і введена в дію 13 червня 2014 року.
- Жоден військовий не загинув. Лише 4 – 5 осіб отримали поранення.
- Українські захисники знищили 6 терористів, два десятки взяли в полон, серед них і так званого міністра оборони псевдореспубліки Ігоря Хакімзянова.