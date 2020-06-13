Минуло 6 років з моменту звільнення Маріуполя з-під окупації проросійських бойовиків. Цей день став доказом того, що для об’єднаних українців немає нічого неможливого.

Так вважає президент Володимир Зеленський. Він у своєму телеграм-каналі привітав українців з 6 річницею звільнення Маріуполя.

Дивіться також Шоста річниця звільнення Маріуполя: як це було – відео

Цей день є наочним доказом простої істини: коли ми, українці, об’єднані, для нас не існує нічого неможливого. З Днем визволення, Маріуполь! Ми всі пишаємося тобою,

– написав глава держави.

Окремо Зеленський подякував усім, хто у 2014 році звільняв місто та приніс йому мир. Президент пообіцяв: зробить все можливе, щоб "довгоочікуваний мир і синьо-жовтий прапор були в кожному місті й селищі на сході України та в Криму".

Про визначний для України день згадали й у МВС. Пресслужба відомства показала кадри зі штурму у 2014 році та нагадала, як Україна відвойовувала стратегічно важливе місто.

У ті буремні дні 2014 року добровольці "Азову", Національної гвардії України, міліції та армії самовіддано взяли найбільше місто Донеччини. З нього почалося звільнення Донбасу,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Шоста річниця звільнення Маріуполя, як це було: відео

Коротко про звільнення Маріуполя: