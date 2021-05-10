7 лет назад, 11 мая 2014 года, на Донбассе прошел сепаратистский "референдум" о провозглашении независимости отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. С тех пор идет отсчет существования непризнанных образований, которые де-факто контролирует Россия.

За 7 лет промышленность региона продолжает приходить в упадок, а население стремительно выезжает в Россию, Украину или другие страны. Итоги прихода "русского мира" на Донбасс обсудили член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский, журналист Дмитрий Гнап и политолог Олег Саакян.

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России так и не удается продать "русский мир" на оккупированном Донбассе, – Саакян

Олег Саакян: Никто не знает точного количества людей, которые сожалеют из-за псевдореферендума в 2014 году и искренне хотят вернуться. Нет и данных о том, сколько людей осталось на оккупированных территориях – цифры очень разнятся. Если говорить о разочаровавшихся – это огромный процент. Именно из-за того, что большинство никогда не поддерживали какие-либо мятежи и оккупацию Россией. Пропорция была даже в сторону проукраинских сил.

Другое дело, что коллаборанты в местной власти, силовом блоке и центральном аппарате из Киева и отсутствие реагирования привели к тому, что пророссийское маргинальное меньшинство смогло запугать и выжать проукраинское меньшинство. И в конце концов захватить себе большую часть населения, которые просто наблюдали за всем этим процессом.

После смены флага, разочарованных – тотальное большинство. Я бы даже сказал, что пророссийские настроения на оккупированных территориях уменьшились. Там не более 20% населения те, кто идейно поддерживает Россию. Это можно вычислить косвенно – через анализ соцсетей и количество полученных российских паспортов.

Даже в условиях оккупации, уже на 8 году, войны России так и не удается продать "русский мир" населению. Его там отталкивают.

Территория серьезного демографического кризиса, – Казанский о Донбассе

Дмитрий Гнап: Есть сведения и свидетельства о том, насколько экономически приходит в упадок некогда мощный промышленный регион Украины.

Денис Казанский: В Алчевске расположен огромный металлургический комбинат. Это город в Луганской области, который оказался на оккупированной территории. До войны Алчевским металлургическим комбинатом владела компания "Индустриальный союз Донбасса". Предприятие было одним из самых прогрессивных в Украине, так как туда вкладывались крупные инвестиции – было проинвестировано больше миллиарда долларов. Сейчас этот комбинат просто стоит. Его эпизодически запускают, завозят кокс или руду. Он немного работает, перерабатывает определенное количество сырья, а затем снова останавливается. Его рабочие не получали заработную плату с начала 2021 года. Только сейчас у них лопнуло терпение, они начали бастовать, с ними начали постепенно рассчитываться.



Алчевский металлургический комбинат / Фото Википедия

Об этой ситуации говорят даже определенные сторонники "Л/ДНР", которые находятся в России. На оккупированных территориях ужасная цензура, СМИ запрещено об этом рассказывать. Они пишут, что там все классно, "республики" процветают. Ни один из местных телеканалов не покажет настоящую ситуацию, но это говорят люди с той стороны. И это показывает истинное положение на этих территориях.

Промышленность разрушена, территория приходит в упадок, экономика идет фактически к пропасти. Если так дальше будет продолжаться, там дальше будет пустыня.

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Дмитрий Гнап: Мы видим из материалов российских блогеров, которые могут поехать в оккупированный Донбасс и записать видео, молодежь настроена уезжать оттуда. Никто из молодых людей не связывает будущее с этими сепаратистскими "республиками". Хотят ехать в Украину или Россию, или вообще в другие страны.

Денис Казанский: Не большинство, но значительная часть населения. А те, кто остаются, это люди предпенсионного или пенсионного возраста. Те, кто не может уехать. Территория фактически такого серьезного демографического кризиса. По самым скромным подсчетам, оттуда уже выехали 1,5 миллиона человек. Это – опустошение.

Промышленность на Донбассе вымирает, население уезжает, – Казанский

Денис Казанский: Мне бы хотелось верить, что за 7 лет эта территория все же вернется в Украину. Закончится кровавый маразм, который там сейчас продолжается. Но если говорить о ближайшей перспективе, мы видим, что там будут продолжаться те самые процессы, которые есть сейчас. Все, что сейчас происходит, мы же все это прогнозировали еще с 2014 года. Все, кто тогда занимал адекватную позицию, кто был против "референдума", говорили: "Что вы делаете? Во-первых, вы разрываете экономические связи. Во-вторых, ни одно непризнанное образование не живет нормальной полноценной жизнью. России Донбасс не нужен, она вас не заберет. Вы уничтожите свою жизнь, регион, экономику".

К сожалению, тогда нас никто не услышал. Фанатично настроенные приверженцы России и сепаратизма ходили и рассказывали, как они проведут "референдум", Донбасс перестанет кормить Украину, а начнет кормить сам себя. Как регион начнет расцветать, в этом поможет Россия.

Мол, не надо в ту Европу, там не будут покупать нашу продукцию, будут закрывать наши предприятия, а Россия откроет свой рынок. Мы будем работать, и она все купит. И вот мы видим, что произошло. Так, они отказались вообще от всех рынков, потому что являются непризнанными. Но и российский рынок они не получили. Фактически продукция предприятий Донбасса не нужна России, потому что весь бизнес в России принадлежит российским олигархам и бизнесменам, которым не нужен конкурент. Для российского бизнеса выгодно просто закрыть эти шахты, заводы.

Мы видим упадок этой территории, потому что в статусе непризнанного гетто не может развиваться ни одна территория в мире, тем более такая промышленная. Промышленность вымирает, население уезжает. Это продолжалось 7 лет, и будет продолжаться и дальше. К сожалению, других прогнозов там не может быть, пока будет оставаться такая ситуация.