Выстояли и не сдались: годовщина освобождения Киевщины и Черниговщины

2 апреля 2022 года Министерство обороны Украины сообщило об освобождении Киевской области от российских захватчиков. В этот день украинские военные также деоккупировали Черниговщину.

Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель, Мощун – населенные пункты Киевщины, которые первыми встретили великую войну, пережили оккупацию, террор и ожесточенные бои. Города-Герои не покорились оккупантам, наши защитники отбили вражеское нападение на столицу и освободили Киевскую область.

Смотрите также Умирают из-за пьянства и переохлаждения, – британская разведка о небоевых потерях России

Первый успех в битве за Украину

Российские войска наступали на Киев с северо-западного направления, со стороны Чернобыльской зоны и Беларуси. Бои с российскими диверсионно-разведывательными группами шли на обоих берегах Днепра.



Год назад ВСУ освободили Киевщину / Фото Генштаб ВСУ

По состоянию на 1 апреля 2022 года бои продолжались только за пригород. В самой столице боролись только с ДРГ. Украинские силы оказывали мощное сопротивление российским войскам. Вражеская армия была вынуждена отступить.



Деоккупация Киевщины / Фото Генштаб ВСУ

После деоккупации Киевской области, по сообщению полиции, было обнаружено более 1 400 тел погибших украинцев, из них 37 детей. Большинство из них были убиты из стрелкового оружия или скончались от минно-взрывных травм. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 197 человек до сих пор остаются неидентифицированными. Полиция продолжает искать 280 человек, пропавших во время активных боевых действий на территории Киевщины.

Геноцид против народа Украины

Наибольшее количество погибших было зафиксировано в городе Буча. Когда Силы обороны освободили город, а вскоре туда прибыли журналисты, они увидели десятки погибших: на улицах, в садах, квартирах, подвалах, автомобилях, лесных массивах.

Преступления российской армии / Фото Генштаб ВСУ

Многие тела были со следами расстрела. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, некоторые гражданские лица были убиты на месте, а другие задержаны на время перед казнью. Впоследствии в Буче находили все большее количество тел.

Деоккупация Киевщины: жуткие кадры

По состоянию на 13 сентября 2022 года Киевская областная полиция оценила общее количество погибших в Буче в 458 человек.

Продолжаем борьбу

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный упомянул о важном дне в российско-украинской войне.

Годовщина освобождения Киевской области от российских оккупантов: смотрите видео

Продолжаем борьбу за независимость нашей Родины. Слава всем, кто защищает Украину,

– подчеркнул он.

2 апреля – годовщина освобождения Киевщины: смотрите видео

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что благодаря удачным действиям мотивированных воинов Сил обороны год назад удалось одержать стратегическую победу над российской армией и выбить ее подразделения из Киевской области и Севера в целом.

Эта победа стала фундаментом дальнейших успешных операций. Горжусь каждым воином и командиром. Честь!

– добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский также упомянул о годовщине деоккупированных территорий.

Украинский народ! Ты остановил величайшую античеловеческую силу нашего времени. Ты остановил силу, которая презирает и хочет уничтожить все, что дает значение человеку. И мы освободим все наши земли. Вернем украинский флаг во все наши города и общины. Сделаем все, чтобы Украина вернулась,

– подчеркнул глава государства.

Годовщина освобождения Киевщины: жуткие фото

Освобождение Черниговщины

Также 1 апреля 2022 года Силы обороны деоккупировали Черниговскую область.

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона рассказал о потерях, нанесенных российской армией.

Он подчеркнул, что российские захватчики полностью разрушили Черниговскую область. По его данным, российские воины убили около 700 человек, еще 1 000 получили ранения.

К сожалению, эти цифры постоянно растут, добавил Чаус. Поскольку российские захватчики продолжают терроризировать жителей Черниговской области, обстреливая пограничные районы.

Деоккупация Черниговщины: смотрите фото