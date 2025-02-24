Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала отметил, что зачистки начались накануне годовщины полномасштабного вторжения. Это связано не только с опасениями сопротивления, но и с началом торговых войн в Мариуполе после захода российского супермаркета "Пятерочка".

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За этой сетью стоит влиятельное лицо из Кремля.

"Пятерочке" повезло, потому что пришла разнарядка усилить такие репрессивные проверки накануне годовщины начала полномасштабного вторжения,

– сказал Петр Андрющенко.

Андрющенко также рассказал, что в Мариуполе увеличили количество блокпостов, мобильных патрулей и наблюдателей из Росгвардии.

Торговые войны в Мариуполе

Среди местных распространялись слухи о минировании супермаркетов и якобы заложенных взрывных устройствах. Однако на самом деле никаких подтверждений этому не было – даже сообщений о псевдоминировании в полицию не поступало. Андрющенко заметил, так под видом мер безопасности пытаются избавиться от конкурентов.

Магазины "Щирый Кум" и "Мега" были закрыты на несколько часов, а их работников запугивали во время проверок.

Вот их так неплохо потрепало. И, судя по всему, будет это продолжаться в следующие недели,

– подытожил Андрющенко.

В то же время супермаркеты, связанные с российскими спецслужбами, остаются без внимания. В частности, сеть "Три товарища", которая имеет московских владельцев, работает без проблем.

По словам Андрющенко, зачистки могут продолжаться и в дальнейшем, ведь они являются частью борьбы за контроль над рынком между группировками Сергея Кириенко и Дениса Пушилина в оккупированном Донецком регионе.