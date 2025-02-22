Об этом 24 Каналу рассказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что россияне волнуются, чтобы проукраинские граждане не проявляли свою негативную позицию относительно оккупации. Кроме того, в этот период специальные службы Украины могут проводить определенные акции.

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Жесткие действия россиян

Петр Андрющенко отметил, что на всех оккупированных территориях, где было зафиксировано наиболее активное подполье Украины, россияне проводят жесткие зачистки.

Понятно, что из Мариуполя мы получаем больше всего информации. Зачистки продолжаются уже 2 день. Все началось с того, что оккупанты закрыли определенные торговые сети. Также были проведены обыски у людей, которые работают в этих супермаркетах,

– сказал он.

Россияне проверяли личные вещи и гаджеты работников торговых сетей. Также усилились проверки на дорогах, в частности там, где больше всего движется военная техника.

Интересно. Оккупанты строят новую железнодорожную ветку Ростов – Мариуполь для военной логистики, используя принудительный труд задержанных украинцев. Местных жителей заставляют работать бесплатно, угрожая расправой за "неправильные" взгляды.

Полиция и военная комендатура оккупантов останавливает весь транспорт, чтобы проверить авто и личные вещи водителей и пассажиров.

Последний раз мы наблюдали подобное год назад (в 2024 году – 24 Канал). Несмотря на постоянные репрессии в Мариуполе, к таким масштабным зачисткам россияне не прибегали давно,

– подчеркнул руководитель "Центра изучения оккупации".

Такая ситуация на оккупированных территориях, вероятно, продлится еще 23, 24 февраля 2025 года.

Андрющенко добавил, что закрытие местных супермаркетов в Мариуполе также может быть связано с началом торговых войн. Оккупанты могут воспользоваться моментом, чтобы российские бизнесмены, которые имеют отношение к кремлевским спецслужбам, могли получать прибыль с захваченных территорий.