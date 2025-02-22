Про це 24 Каналу розповів керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, зазначивши, що росіяни хвилюються, аби проукраїнські громадяни не проявляли свою негативну позицію щодо окупації. Крім того, у цей період спеціальні служби України можуть проводити певні акції.

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Жорсткі дії росіян

Петро Андрющенко зауважив, що на всіх окупованих територіях, де було зафіксоване найбільш активне підпілля України, росіяни проводять жорсткі зачистки.

Зрозуміло, що з Маріуполя ми отримуємо найбільше інформації. Зачистки тривають вже 2 день. Все почалось з того, що окупанти закрили певні торгові мережі. Також були проведені обшуки у людей, які працюють в цих супермаркетах,

– сказав він.

Росіяни перевіряли особисті речі та гаджети працівників торгових мереж. Також посилились перевірки на дорогах, зокрема там, де найбільше рухається військова техніка.

Цікаво. Окупанти будують нову залізничну гілку Ростов – Маріуполь для військової логістики, використовуючи примусову працю затриманих українців. Місцевих мешканців змушують працювати безплатно, погрожуючи розправою за "неправильні" погляди.

Поліція та військова комендатура окупантів зупиняє весь транспорт, щоб перевірити авто та особисті речі водіїв і пасажирів.

Останній раз ми спостерігали подібне рік тому (у 2024 році – 24 Канал). Попри постійні репресії у Маріуполі, до таких масштабних зачисток росіяни не вдавалися давно,

– підкреслив керівник "Центру вивчення окупації".

Така ситуація на окупованих територіях, ймовірно, триватиме ще 23, 24 лютого 2025 року.

Андрющенко додав, що зачинення місцевих супермаркетів у Маріуполі також може бути пов'язано із початком торгівельних воєн. Окупанти можуть скористатись моментом, щоб російські бізнесмени, які мають дотичність до кремлівських спецслужб, могли отримувати прибуток із загарбаних територій.