Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру вивчення окупації, ексрадника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. Про смерть Клименка він повідомив 10 лютого.

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Що відомо про депутата

За даними Державного бюро розслідувань, Клименко здійснював антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку країни-агресора. Цікаво, що він є колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії півострова.

Просто факт, бо співчуття людині, яка повноцінно доклалася до початку війни політичною діяльністю немає та не може бути. Одним ворогом України менше,

– написав Андрющенко.

Нагадаємо, у квітні 2022 року працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік з Маріуполя. Тоді депутата передали СБУ.

Будуючи політичну кар'єру, Клименко співпрацював із Віктором Януковичем, Віктором Медведчуком і Наталією Королевською. А напередодні повномасштабного вторгнення Росії закликав до повалення чинної української влади.

До слова, 3 лютого у Вовчанську на Харківщині Сили оборони ліквідували Тасболата Ібрашева. Окупант з казахським корінням відомий участю в російсько-грузинській війні 2008 року. До лав армії держави-агресора він повернувся у вересні 2023 року.