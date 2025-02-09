Тоді Тасболат "героїчно" наставив кулемет на колону грузинської армії, яка намагалася проїхати через російський блокпост. Про смерть військового повідомив волонтер Сергій Стерненко, передає 24 Канал.

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Що відомо про окупанта

За окупантом уже сумують в пропагандистських ЗМІ, де раніше його героїзували за подвиги в Грузії. Цікаво, що в Росії загиблого не одразу визнали героєм відомого фоторепортажу. Так звану нагороду "За службу на варті миру в Південній Осетії" Тасболат отримав лише у 2019 році.

Народився чоловік у 1984 році в Казахстані, у 1986 році переїхав із матір'ю до Росії. У 2008 році служив на Північному Кавказі, а після закінчення контракту у 2010 році – повернувся до Астрахані, пише казахське ЗМІ.

Інформація про повернення Тасболата до лав армії держави-агресора та участь у війні проти України з'явилася у вересні 2023 року.

До слова, у Росії помер капітан Константін Наґайко, причетний до ударів балістичними ракетами по території України, зокрема, вбивства 59-х цивільних українців у селі Гроза на Харківщині. Раніше, 3 січня, окупант зазнав множинних поранень внаслідок вибуху в населеному пункті Шуя Івановської області, де проходив військову службу.