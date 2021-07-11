Отношения на основе правды

Президент Польши призвал строить хорошие отношения с украинцами. Однако он отметил, что это должно происходить "на основе правды и современных стремлений".

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Дуда подчеркнул, что Польша помнит все, что произошло с "погибшими дочерьми и сыновьями", чтобы учиться по истории на будущее.

Память о страданиях и смерти наших земляков также обязывает нас строить хорошие отношения с украинской нацией и государством – на основе правды, общего опыта и современных стремлений,

– подчеркнул политик.

Он добавил: "Я убежден, что так мы выполним волю наших мучеников, которые погибли лишь потому, что были поляками".

Обратите внимание! С 2017 года в Польше отмечают "Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами". Однако в Украине не согласны с такой трактовкой событий того времени.