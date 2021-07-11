Відносини на основі правди
Президент Польщі закликав будувати добрі стосунки з українцями. Однак він зазначив, що це має відбуватися "на основі правди та сучасних прагнень".
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Дуда наголосив, що Польща пам'ятає все, що відбулося із "загиблими дочками й синами", щоб вчитися з історії на майбутнє.
Пам'ять про страждання та смерть наших земляків також зобов'язує нас будувати добрі стосунки з українською нацією та державою – на основі правди, спільного досвіду та сучасних прагнень,
– наголосив політик.
Він додав: "Я переконаний, що так ми виконаємо волю наших мучеників, які загинули лише тому, що були поляками".
Що відомо про Волинську трагедіюЦе українсько-польське протистояння під час Другої світової війни між Українською Повстанською Армією та Армією Крайовою. Воно супроводжувалося етнічними чистками та масовими вбивствами мирного населення з обох боків.
За різними оцінками, впродовж 1943 – 1944 років понад 40 тисяч мирних людей загинули.
Польща розглядає подію як агресію українських націоналістів проти польського мирного населення, а Україна – як відповідь на звірства польських військових.
Джерело: Вікіпедія