По итогам встречи лидеры сделали символическое фото, позади них видно скульптуру "Родина-Мать", подсвеченную сине-желтыми цветами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Владимира Зеленского.

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Какое фото сделали лидеры в Киеве

Лидеры и представители стран, которые были в Киеве 24 февраля, сделали совместное фото рядом с "Родиной-Мать". Украинский президент Владимир Зеленский выразил благодарность всем партнерам за поддержку и обнародовал соответствующий кадр.



Мировые лидеры в Киеве 24 февраля 2025 года / Фото из соцсетей Владимира Зеленского

Заметим, что в знак солидарности с украинским народом в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину сине-желтыми цветами подсветили знаковые здания в странах Европы. Среди них оказалась Эйфелева башня в Париже.

Эйфелеву башню в Париже подсветили сине-желтыми цветами: смотрите видео

Также цветами украинского флага подсветили самый длинный мост Финляндии Реплот, длина которого достигает более 1 тысячи метров.



В Финляндии продемонстрировали солидарность с Украиной / Фото Rurik Ahlberg, Facebook

Кроме вышеупомянутого, сине-желтыми цветами засияли здания Еврокомиссии, Европейского Совета и Европарламента в Брюсселе, а также Бранденбургские ворота в Берлине.

В мире поддержали Украину на фоне годовщины вторжения / Фото из открытых источников

Напомним, в Лондоне 22 февраля состоялся многотысячный марш и митинг солидарности с Украиной. Мероприятие объединило тысячи украинцев и британцев, которые стремятся к справедливому миру, вывода российских войск с территории нашего государства и усиления международной поддержки.