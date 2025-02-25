За підсумками зустрічі лідери зробили символічне фото, позаду них видно скульптуру "Батьківщина-Мати", підсвітлену синьо-жовтими кольорами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Володимира Зеленського.

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Яке фото зробили лідери у Києві

Лідери та представники країн, які були у Києві 24 лютого, зробили спільне фото поряд із "Батьківщиною-Мати". Український президент Володимир Зеленський висловив вдячність усім партнерам за підтримку та оприлюднив відповідний кадр.



Світові лідери у Києві 24 лютого 2025 року / Фото із соцмереж Володимира Зеленського

Зауважимо, що на знак солідарності з українським народом у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну синьо-жовтими кольорами підсвітили знакові будівлі у країнах Європи. Серед них опинилася Ейфелева вежа у Парижі.

Ейфелеву вежу у Парижі підсвітили синьо-жовтими кольорами: дивіться відео

Також кольорами українського прапора підсвітили найдовший міст Фінляндії Реплот, довжина якого сягає понад 1 тисячу метрів.



У Фінляндії продемонстрували солідарність з Україною / Фото Rurik Ahlberg, Facebook

Крім вищезгаданого, синьо-жовтими кольорами засяяли будівлі Єврокомісії, Європейської Ради та Європарламенту у Брюсселі, а також Бранденбурзькі ворота у Берліні.

У світі підтримали Україну на тлі роковин вторгнення / Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у Лондоні 22 лютого відбувся багатотисячний марш та мітинг солідарності з Україною. Захід об'єднав тисячі українців та британців, які прагнуть справедливого миру, виведення російських військ з території нашої держави та посилення міжнародної підтримки.