Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Владимир Путин вряд ли скажет что-то действительно важное, потому что раньше такие выступления ни к чему не приводили, но есть факторы, свидетельствующие об обратном.

Путин мечтает о СССР 2.0

На фоне предстоящей годовщины вторжения в Москву съезжаются диктаторы, которые держатся только за счет российского режима. 17 февраля 2023 года в Россию прибыл самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, а до этого Владимира Путина посетил представитель оккупированной Абхазии. Также 22 февраля к российскому диктатору приедет представитель другой оккупированной части Грузии – Южной Осетии.

Есть версия, что Путин планирует к годовщине вторжения представить все оккупированные территории как "победу" и объявить о так называемой второй версии СССР.

Михаил Шейтельман сомневается, что произойдет именно это, потому что много раз были анонсированы "важные" выступления Путина, но ничего нового там не было.

При этом он обратил внимание на важную деталь и отметил, что она действительно может свидетельствовать о том, что "что-то должно произойти". Политтехнолога насторожила просьбу США, Канады и Франции к своим гражданам покинуть территорию России и Беларуси.

Все-таки эти просьбы должны о чем-то говорить, свидетельствовать о разведданных, которые есть у этих стран. В это я готов поверить, что здесь что-то есть. Если бы не эти просьбы, я бы вообще сказал, что не надо даже включать телевизор,

– сказал Шейтельман.

Но политтехнолог убежден, что речь о создании СССР-2 не идет, потому что даже не с кого его образовывать, ведь Украина не захвачена Россией, а без Украины, по мнению Шейтельмана, Путин не будет этим заниматься.

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Михаил Шейтельман также рассказал, что Путин действительно мечтает вернуться в прошлое и, возможно, планировал образовать СССР-2 в прошлом году во время начала вторжения. Но если это не удалось ему тогда, то сейчас не удастся, тем более, считает политтехнолог.

О чем тогда будет говорить Путин

По мнению Шейтельмана, есть 3 вещи, о которых может говорить диктатор:

Закрытие границ и введение военного положения.

В этом случае Путину важен Лукашенко, потому что есть смысл закрывать границы вместе с Беларусью. Иначе россияне смогут уезжать через Беларусь.

Приказ о тотальной мобилизации. Приказ о переводе экономики на военные рельсы.

Политтехнолог утверждает, что эти вещи также выглядят сомнительными, но они по крайней мере реалистичны, то есть Путин может их презентовать как "великую победу".

Представим, что Путин решился сделать что-нибудь из этого. Он в понедельник 20 февраля подписывает какой-либо из этих приказов, а 21 февраля, когда он будет выступать в совете федерации, и 22 февраля, когда будет выступать в Лужниках, он уже не просто рассказывает свои вечные сказки, а говорит, что подписал указ и теперь все будет по-другому,

– сказал Шейтельман.

Путин будет делать это потому, что ему нужно представить следующий шаг российским "элитам". До этого он делал нечто подобное только однажды, когда объявлял мобилизацию.

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