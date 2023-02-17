Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Владімір Путін навряд чи скаже щось дійсно важливе, бо раніше такі виступи ні до чого не призводили, але є фактори, які свідчать про протилежне.

Путін мріє про СРСР 2.0

На фоні майбутньої річниці вторгнення, до Москви з'їжджаються диктатори, які тримаються тільки за рахунок російського режиму. 17 лютого 2023 в Росію прибув самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, а до того Владіміра Путіна відвідав представник окупованої Абхазії. Також 22 лютого до російського диктатора приїде представник іншої окупованої частини Грузії – Південної Осетії.

Існує версія, що Путін планує до річниці вторгнення представити усі окуповані території як "перемогу" та оголосити про так звану другу версію СРСР.

Михайло Шейтельман сумнівається, що відбудеться саме це, бо багато разів були вже анонсовані "важливі" виступи Путіна, але нічого нового там не було.

При цьому він зауважив важливу деталь та зазначив, що вона дійсно може свідчити про те, що має "щось відбутись". Політтехнолога насторожило прохання США, Канади та Франції до своїх громадян покинути територію Росії та Білорусі.

Все-таки ці прохання мають про щось говорити, свідчити про якісь розвіддані, які є у цих країн. В це я готовий повірити, що щось тут є. Якби не ці прохання, я взагалі сказав би, що не треба навіть вмикати телевізор,

– сказав Шейтельман.

Але політтехнолог переконаний, що мова про створення СРСР-2 не йдеться, бо навіть немає з кого його утворювати, адже Україна не захоплена Росією, а без України, на думку Шейтельмана, Путін не буде цим займатись.

Михайло Шейтельман назвав можливі рішення Путіна у день його виступу: дивіться відео

Михайло Шейтельман також розповів, що Путін дійсно мріє повернутись до минулого й, можливо, планував утворити СРСР-2 торік під час початку вторгнення. Але якщо це не вдалось йому тоді, то зараз не вдасться тим більш, вважає політтехнолог.

Про що тоді буде говорити Путін

На думку Шейтельмана є 3 речі, про які може говорити диктатор:

Закриття кордонів та введення воєнного стану.

В цьому випадку Путіну важливий Лукашенко, бо є сенс заривати кордони разом з Білоруссю. Інакше росіяни зможуть виїжджати через Білорусь.

Наказ про тотальну мобілізацію. Наказ про переведення економіки на воєнні рейки.

Політтехнолог стверджує, що ці речі також виглядають сумнівними, але вони принаймні є реалістичними, тоє Путін може їх презентувати як "велику перемогу".

Уявімо, що Путін наважився зробити щось із цього. Він в понеділок 20 лютого підписує якийсь з цих наказів, а 21 лютого, коли він виступатиме у раді федерації, та 22 лютого, коли виступатиме в Лужниках, він вже не просто розповідає свої вічні казки, а каже, що підписав указ і тепер все буде по-іншому,

– сказав Шейтельман.

Путін буде робити це через те, що йому потрібно представити наступний крок російським "елітам". До цього він робив щось подібне лише одного разу, коли оголошував мобілізацію.

Росія готується до роковин вторгнення: що відомо