12:43
26 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЧЕРНОБЫЛЬ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЧЕРНОБЫЛЬ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

      Годовщина Чернобыльской катастрофы: жуткая трагедия, которая навсегда изменила мир

      Інститут просвіти - Читати новину українською

      34 года назад произошла самая масштабная экологическая катастрофа в истории человечества. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый ядерный реактор. Ядерное облучение распространилось на 200 тысяч квадратных километров.

      К каким последствиям привела масштабная авария на ЧАЭС – читайте в программе "Институт просвещения" 24 канала.

      Читайте также Невиданная трагедия планетарного масштаба, – Зеленский об аварии на Чернобыльской АЭС

      Больше всего от взрыва пострадали территории Украины, России и Беларуси. Последствия катастрофы ликвидировали около 600 тысяч человек. Значительные дозы облучения получили 8,5 миллионов украинцев, белорусов и россиян.

      Уровень радиации после аварии на Чернобыльской АЭС был в 30 – 40 раз выше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году.

      ліквідатори аварія ЧАЕС
      Ликвидаторы аварии на ЧАЭС / Архивные фото

      Сейчас официально доказанным прямым следствием аварии на ЧАЭС является острая лучевая болезнь и рак щитовидной железы. По разным данным, от 4 тысяч до 10 тысяч человек погибли от последствий взрыва, а более 70 тысяч из них стали инвалидами.

      Жителей города Припять начали эвакуировать только через 1,5 суток после взрыва.

      Прип'ять
      ​До аварии в городе Припять жили почти 50 тысяч человек / Фото bbc.com

      Сначала руководство СССР пыталось скрыть масштабы трагедии. Авария в Чернобыльской зоне произошла 26 апреля, а 1 мая киевляне вышли на демонстрацию ко дню солидарности трудящихся и их никто не предупредил о высоком уровне радиации.

      Обратите внимание Украинцы – это народ, победивший Чернобыль: ликвидатор о последствиях аварии на ЧАЭС

      Сообщение о радиации поступило не из СССР, а с Форсмарской АЭС в Швеции. Там обнаружили радиоактивные частицы и оценили масштаб заражения.

      После этого стало понятно, что в западной части СССР существует серьезная ядерная проблема.

      ЧАЕС аварія вибух
      Взрыв на Чернобыльской АЭС / Архивные фото

      В 1986 году эвакуировали 47 500 жителей Припяти. Также была создана 30-километровая зона отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас там проживает 140 человек – так называемых самоселов.

      Парк атракціонів Чорнобиль Прип'ять аварія
      Заброшенный парк аттракционов в Припяти / Фото bbc.com

      Чорнобиль аварія
      Авария на Чернобыльской АЭС в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Чернобыль СССР Новости Украины Інститут просвіти
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Выйдите из своего пузырька: какими должны быть руководители во время кризиса?
      сегодня , 12:00 Выйдите из своего пузырька: какими должны быть руководители во время кризиса?
      Наталія Кривда
      Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира
      сегодня , 10:20 Феномен первой леди Мелании Трамп: что стоит знать об одной из самых влиятельных женщин мира
      Юлія Михайлова