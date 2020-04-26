Годовщина Чернобыльской катастрофы: жуткая трагедия, которая навсегда изменила мир

34 года назад произошла самая масштабная экологическая катастрофа в истории человечества. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый ядерный реактор. Ядерное облучение распространилось на 200 тысяч квадратных километров.

К каким последствиям привела масштабная авария на ЧАЭС – читайте в программе "Институт просвещения" 24 канала.

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Больше всего от взрыва пострадали территории Украины, России и Беларуси. Последствия катастрофы ликвидировали около 600 тысяч человек. Значительные дозы облучения получили 8,5 миллионов украинцев, белорусов и россиян.

Уровень радиации после аварии на Чернобыльской АЭС был в 30 – 40 раз выше, чем при взрыве бомбы в Хиросиме в 1945 году.



Ликвидаторы аварии на ЧАЭС / Архивные фото

Сейчас официально доказанным прямым следствием аварии на ЧАЭС является острая лучевая болезнь и рак щитовидной железы. По разным данным, от 4 тысяч до 10 тысяч человек погибли от последствий взрыва, а более 70 тысяч из них стали инвалидами.

Жителей города Припять начали эвакуировать только через 1,5 суток после взрыва.



​До аварии в городе Припять жили почти 50 тысяч человек / Фото bbc.com

Сначала руководство СССР пыталось скрыть масштабы трагедии. Авария в Чернобыльской зоне произошла 26 апреля, а 1 мая киевляне вышли на демонстрацию ко дню солидарности трудящихся и их никто не предупредил о высоком уровне радиации.

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Сообщение о радиации поступило не из СССР, а с Форсмарской АЭС в Швеции. Там обнаружили радиоактивные частицы и оценили масштаб заражения.

После этого стало понятно, что в западной части СССР существует серьезная ядерная проблема.



Взрыв на Чернобыльской АЭС / Архивные фото

В 1986 году эвакуировали 47 500 жителей Припяти. Также была создана 30-километровая зона отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас там проживает 140 человек – так называемых самоселов.