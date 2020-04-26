Роковини Чорнобильської катастрофи: моторошна трагедія, яка назавжди змінила світ

34 роки тому сталася наймасштабнішна екологічна катастрофа в історії людства. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС вибухнув четвертий ядерний реактор. Ядерне опромінення поширилось на 200 тисяч квадратних кілометрів.

До яких наслідків призвела масштабна аварія на ЧАЕС – читайте у програмі "Інститут просвіти" 24 каналу.

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Найбільше від вибуху постраждали території України, Росії та Білорусі. Наслідки катастрофи ліквідовували близько 600 тисяч осіб. Значні дози опромінення отримали 8,5 мільйонів українців, білорусів та росіян.

Рівень радіації після аварії на Чорнобильській АЕС був у 30 – 40 разів вищий, ніж під час вибуху бомби в Хіросімі в 1945 році.



Ліквідатори аварії на ЧАЕС / Архівні фото

Нині офіційно доведеним прямим наслідком аварії на ЧАЕС є гостра променева хвороба та рак щитоподібної залози. За різними даними, від 4 тисяч до 10 тисяч осіб загинуло від наслідків вибуху, а понад 70 тисяч з них стали інвалідами.

Жителів міста Прип'ять почали евакуйовувати лише через 1,5 доби після вибуху.



До аварії у місті Прип'ять жили майже 50 тисяч осіб / Фото bbc.com

Спершу керівництво СРСР намагалося приховати масштаби трагедії. Аварія у Чорнобильській зоні сталась 26 квітня, а 1 травня кияни вийшли на демонстрація до дня солідарності трудящих, і їх ніхто не попередив про високий рівень радіації.

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Повідомлення про радіацію надійшло не з СРСР, а з Форсмарської АЕС, що у Швеції. Там виявили радіоактивні частинки, і оцінили масштаб зараження.

Після того стало зрозуміло, що в західній частині СРСР існує серйозна ядерна проблема.



Вибух на Чорнобильській АЕС / Архівні фото