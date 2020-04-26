Небачена трагедія планетарного масштабу, – Зеленський про аварію на Чорнобильській АЕС

34 роки тому сталася масштабна аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Президент України висловив подяку ліквідаторам наслідків цієї трагедії та нагадав про важливість берегти планету.

Звернення щодо Чорнобильської трагедії Зеленський опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

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Він зазначив, що по-перше, для подолання наслідків аварії у той час бракувало навичок і знань, техніки й обладнання. По-друге, він підкреслив, що ситуацію ускладнила позиція радянського керівництва, яке вирішило приховувати усе від світу.

Згадав Зеленський про героїв, які загинули, ліквідовуючи наслідки катастрофи, та закликав віддати їм шану.

Глибока шана ліквідаторам і добрі слова на адресу представників різних професій, які сьогодні забезпечують відновлення та розвиток територій, що зазнали радіоактивного забруднення, а також захищають ці землі від нових стихійних лих,

– написав Зеленський.

Тим часом у коментарях до цього допису користувачі згадують висловлення нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка і просять президента відреагувати на ці слова. Він назвав цей день "великим святом" і нагадав, аби українці не забули "привітати тих, хто із цією трагедією боровся".

Що відомо про Чорнобильську катастрофу?Чорнобильська катастрофа – серія вибухів та пожежа на четвертому енергоблоці ЧАЕС. Сталася 26 квітня 1986 року.



Тоді понад 10 тисяч людей загинули у день катастрофи або протягом кількох тижнів після неї. Загалом кількість постраждалих внаслідок цієї катастрофи оцінюють мільйонами людей.



Аварія у Чорнобилі в цифрах / Інфографіка 24 каналу