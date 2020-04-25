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      Не забудьте привітати: скандальний "слуга" Тищенко назвав Чорнобиль "святом" – відео

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      "Слуга народу" Тищенко: Чорнобильська катастрофа - це свято (відео)
      Тищенко назвав Чорнобильську катастрофу "святом" / detector.media

      Народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко у прямому ефірі оскандалився, назвавши Чорнобильську катастрофу "святом". Він закликав "не забувати привітати" тих, хто захистив світ від катастрофи.

      Про "величезне свято" парламентар нагадав в ефірі телеканалу "НАШ".

      Цікаво Нардеп Тищенко влаштував собі нову розвагу в Раді: фото

      Користуючись нагодою, я хотів би нагадати, що 26-го буде свято. Дуже велике і дуже важливе свято. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа,
      – заявив Микола Тищенко.

      Депутат нагадав, що "не можна забувати привітати, подякувати і низько поклонитися" тим людям, які захистили нас від катастрофи.

      Коли ведучі нагадали йому, що річниця Чорнобильської катастрофи – не свято, Тищенко відповів: "Так, день пам'яті. Вибачте, я обмовився".

      Микола Тищенко про "святування" річниці Чорнобиля: дивіться відео

      Що відомо про Чорнобильську катастрофу?Чорнобильська катастрофа – серія вибухів та пожежа на четвертому енергоблоці ЧАЕС. Сталася 26 квітня 1986 року.

      Тоді понад 10 тисяч людей загинули у день катастрофи або протягом кількох тижнів після неї. Загалом кількість постраждалих внаслідок цієї катастрофи оціннють мільйонами людей.

      До слова Нардеп Тищенко не встиг проголосувати, бо записував сторіс: відео

      Хто такий Микола Тищенко і чому він скандальний

      Микола Тищенко до потрапляння у Верховну Раду був відомим ресторатором. Зокрема, саме він після Ольги Фреймут вів шоу "Ревізор". 

      Він, мабуть, один з найскандальніших народних депутатів у складі "Слуги народу". Скандали за його участі розпочалися ще під час виборів, коли він на своєму окрузі закликав усіх мешканців на обіди у свої ресторани. Безкоштовні обіди видавали лише після демонстрації прописки.

      Після потрапляння у Раду Тищенка неодноразово ловили на доволі дивній поведінці щодо журналістів. Депутат міг грубіянити журналістам, пропонувати випити води замість задавати питання чи просто втікати від запитань.

      Цікавим видалося його пояснення щодо формули Штайнмайєра. Нардеп вирішив, що найбільш вдалий приклад – це насос і гумова лялька.

      Микола Тищенко про формулу Штайнмайєра: дивіться відео

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Чорнобиль Микола Тищенко Скандал Курйозні новини Слуга народу
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