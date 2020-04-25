Не забудьте поздравить: скандальный "слуга" Тищенко назвал Чернобыль "праздником" – видео

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко в прямом эфире оскандалился, назвав Чернобыльскую катастрофу "праздником". Он призвал "не забывать поздравить" тех, кто защитил мир от катастрофы.

Об "огромном празднике" парламентарий напомнил в эфире телеканала "НАШ".

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Пользуясь случаем, я хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник. Очень большой и очень важный праздник. Это трагедия, Чернобыльская катастрофа,

– заявил Николай Тищенко.

Депутат напомнил, что "нельзя забывать поздравить, поблагодарить и низко поклониться тем людям, которые защитили нас от катастрофы.

Когда ведущие напомнили ему, что годовщина Чернобыльской катастрофы – не праздник, Тищенко ответил: "Да, день памяти. Извините, я оговорился".

Николай Тищенко о "праздновании" годовщины Чернобыля: смотрите видео

Что известно о Чернобыльской катастрофе?Чернобыльская катастрофа – серия взрывов и пожар на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Произошла 26 апреля 1986 года.



Тогда более 10 тысяч человек погибли в день катастрофы или в течение нескольких недель после нее. В целом количество пострадавших в результате этой катастрофы оценивают миллионами людей.

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Кто такой Николай Тищенко и почему он скандальный

Николай Тищенко до попадания в Верховную Раду был известным ресторатором. В частности, именно он после Ольги Фреймут вел шоу "Ревизор".

Он, пожалуй, один из самых скандальных народных депутатов в составе "Слуги народа". Скандалы с его участием начались еще во время выборов, когда он на своем округе призвал всех жителей приходить на обеды в свои рестораны. Бесплатные обеды выдавали только после демонстрации прописки.

После попадания в Раду Тищенко неоднократно ловили на довольно странном поведении в отношении журналистов. Депутат мог хамить журналистам, предлагать выпить воды вместо того, чтобы задавать вопросы или просто уходить от вопросов.

Интересным показалось его объяснение относительно формулы Штайнмайера. Нардеп решил, что наиболее удачный пример – это насос и резиновая кукла.

Николай Тищенко о формуле Штайнмайера: смотрите видео