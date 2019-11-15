Нардеп Тищенко влаштував собі нову розвагу в Раді: фото

Народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко продовжує розважатися під час засідань Верховної Ради. На цей раз політик прийшов у ложу преси та спробував себе у ролі фотографа.

Світлини Тищенка з фотоапаратом з'явились у мережі. Народний депутат фотографував своїх колег та махав їм з ложі преси.

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Тетяна Бондаренко, яка стояла поруч з депутатом, розповіла, що він сам прийшов до журналістів у ложу і процес зйомки йому сподобався.

Користувачі мережі одразу з гумором відреагували на витівку Тищенка.

"За Кивою слідкує?", Поруч не вистачає Наді Савченко в ролі журналістки", "То він телефони простітуток знімає...", "Слідкує за перепискою Яременка", "Головне, аби краще ніж депутатство", "Тю, може він позаштатник у Сільських Вістях", – пишуть юзери.



Тищенко у ложі преси в парламенті / фото Яна Доброносова



Тищенко фотографує колег в Раді / фото Богдана Бортакова



Нардеп Тищенко розважається в Раді / фото Богдана Бортакова

У які скандали потравпляв Тищенко?

Микола Тищенко – ресторатор та телеведучий, депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури.