21:05
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Дубінський замінить Ляшка у Раді. Шуфрич переписує історію
      Вєсті.UA
      20:43, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ ТЕЛЕФОННА РОЗМОВА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ТРАМПА АННА СКОРОХОД

      Нардеп Тищенко влаштував собі нову розвагу в Раді: фото

      1003 Читать новость на русском
      Тищенко спробував себе у ролі фотографа в раді / https://www.facebook.com/bogdanbortakov

      Народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко продовжує розважатися під час засідань Верховної Ради. На цей раз політик прийшов у ложу преси та спробував себе у ролі фотографа.

      Світлини Тищенка з фотоапаратом з'явились у мережі. Народний депутат фотографував своїх колег та махав їм з ложі преси. 

      Читайте також: Посміхайтесь і махайте, або Як правильно поводитися зі ЗМІ: відеоурок Миколи Тищенка

      Тетяна Бондаренко, яка стояла поруч з депутатом, розповіла, що він сам прийшов до журналістів у ложу і процес зйомки йому сподобався.

       

      Користувачі мережі одразу з гумором відреагували на витівку Тищенка.

      "За Кивою слідкує?", Поруч не вистачає Наді Савченко в ролі журналістки", "То він телефони простітуток знімає...", "Слідкує за перепискою Яременка", "Головне, аби краще ніж депутатство", "Тю, може він позаштатник у Сільських Вістях", – пишуть юзери.


      Тищенко у ложі преси в парламенті / фото Яна Доброносова


      Тищенко фотографує колег в Раді / фото Богдана Бортакова


      Нардеп Тищенко розважається в Раді / фото Богдана Бортакова

      У які скандали потравпляв Тищенко? 

      Микола Тищенко – ресторатор та телеведучий, депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури.

      • 29 серпня, у день першого засідання новообраної Ради, депутат не зміг згадати події 29 серпня 2014 року (мовиться про Іловайську трагедію). А на запитання журналістки відреагував агресивно: "Ви ставите мені такі питання, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами спілкувався".
      • 20 вересня кореспондентка поставила питання Тищенку про склад нового Кабміну. "Слуга народу" не зміг відповісти, хоча перед цим голосував за цей Кабмін.
      • Цього ж дня Тищенко накинувся на журналістку з вигуками "Хто ви така" та пропозиціями "попити водички".
      • 1 жовтня Тищенко попросив захисту у поліції, бо до нього доторкнулися дві жінки на мітингу підприємців (є відео інциденту).
      • 3 жовтня Тищенко намагався пояснити, що таке формула Штайнмаєра, але замість цього чомусь порівняв Україну з насосомПісля цього він почав розповідати про надувну ляльку. Проте, що саме він хотів пояснити цим порівнянням залишається незрозумілим.
      • 10 листопада Тищенка запитали про його переписку з пранкером Джокером. Проте, замість коментувати цю тему нардеп почав говорити, що "любить усіх журналістів" та "народ вимагає змін, а команда "Слуги народу", взялися за зміни в країни".
      У Балаклії загинули двоє військових, ще четверо зазнали поранень
      сьогодні
      8985
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Микола Тищенко Курйозні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      сьогодні , 20:35 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 5003
      Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      сьогодні , 20:30 Охота на Трампа: неубедительное телешоу демократов
      Іван Яковина 76
      Росія висуває нові умови по Донбасу: як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна
      сьогодні , 20:01 Росія висуває нові умови по Донбасу: як Україні використати "геніальні" ідеї Путіна
      Інна Жолобович 989
      Зустріч у нормандському форматі пройде 9 грудня у Парижі
      сьогодні , 19:48 Зустріч у нормандському форматі пройде 9 грудня у Парижі
      Лія Бонавська 1370
      Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      сьогодні , 19:00 Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги
      Дмитро Снєгирьов 1475
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук