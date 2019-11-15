Нардеп Тищенко влаштував собі нову розвагу в Раді: фото
Народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко продовжує розважатися під час засідань Верховної Ради. На цей раз політик прийшов у ложу преси та спробував себе у ролі фотографа.
Світлини Тищенка з фотоапаратом з'явились у мережі. Народний депутат фотографував своїх колег та махав їм з ложі преси.
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Тетяна Бондаренко, яка стояла поруч з депутатом, розповіла, що він сам прийшов до журналістів у ложу і процес зйомки йому сподобався.
Користувачі мережі одразу з гумором відреагували на витівку Тищенка.
"За Кивою слідкує?", Поруч не вистачає Наді Савченко в ролі журналістки", "То він телефони простітуток знімає...", "Слідкує за перепискою Яременка", "Головне, аби краще ніж депутатство", "Тю, може він позаштатник у Сільських Вістях", – пишуть юзери.
Тищенко у ложі преси в парламенті / фото Яна Доброносова
Тищенко фотографує колег в Раді / фото Богдана Бортакова
Нардеп Тищенко розважається в Раді / фото Богдана Бортакова
У які скандали потравпляв Тищенко?
Микола Тищенко – ресторатор та телеведучий, депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури.
- 29 серпня, у день першого засідання новообраної Ради, депутат не зміг згадати події 29 серпня 2014 року (мовиться про Іловайську трагедію). А на запитання журналістки відреагував агресивно: "Ви ставите мені такі питання, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами спілкувався".
- 20 вересня кореспондентка поставила питання Тищенку про склад нового Кабміну. "Слуга народу" не зміг відповісти, хоча перед цим голосував за цей Кабмін.
- Цього ж дня Тищенко накинувся на журналістку з вигуками "Хто ви така" та пропозиціями "попити водички".
- 1 жовтня Тищенко попросив захисту у поліції, бо до нього доторкнулися дві жінки на мітингу підприємців (є відео інциденту).
- 3 жовтня Тищенко намагався пояснити, що таке формула Штайнмаєра, але замість цього чомусь порівняв Україну з насосом. Після цього він почав розповідати про надувну ляльку. Проте, що саме він хотів пояснити цим порівнянням – залишається незрозумілим.
- 10 листопада Тищенка запитали про його переписку з пранкером Джокером. Проте, замість коментувати цю тему нардеп почав говорити, що "любить усіх журналістів" та "народ вимагає змін, а команда "Слуги народу", взялися за зміни в країни".