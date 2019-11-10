Посміхайтесь і махайте, або Як правильно поводитися зі ЗМІ: відеоурок Миколи Тищенка

З'їзд "Слуги народу" відбувся у Києві 10 листопада. У кулуарах журналісти спробували розпитати депутата Миколу Тищенка про скандал із пранкером "джокером", який видавав себе за генпрокурора Рябошапку у листуванні. У що вилилися спроби ЗМІ розговорити депутата – дивіться у кумедному відео.

Відео "допиту" Тищенка опублікувало видання "Новое время". Згодом його перепублікував той самий пранкер "Джокер", про якого у Тищенка журналісти й розпитували. За "виховне відео" він також подякував Крістіні Бердинських, журналістці НВ.

До теми: Корнієнко особисто перевіряв мій телефон, – Дубінський про скандали з пранкерами

Зустрівши Тищенка у кулуарах з'їзду СН, журналісти засипали його запитаннями про скандальне листування депутата і псевдо-Рябошапки (детально читайте у матеріалі 24 каналу).

– Ви не підтвердили і не спростували...

– Ви уникаєте відповіді...

– Чи телефонував вам президент після того, як опублікували це листування?

– Вас викликали в НАБУ?

– Вам заборонили це озвучувати?

– Вам заборонили говорити на цю тему з журналістами?

– Ви скаржилися умовному "Рябошапці" на те, що у вас поганий психологічний стан на роботі?

– Це ваше листування чи ні?

А у нас із вами "гляділки" – хто кого передивиться. І я принципово не піду геть, буду слухати ваші запитання,

– відповів Тищенко, що активно при цьому посміхався та махав рукою на камери.

Згодом депутат розширив коментар: "Я люблю усіх журналістів. Журналісти – професія най-найважливіша для нас, політиків. А най-найважливіша позиція всіх журналістів – захищати думку народу. А народ вимагає змін. Тому ми, команда "Слуги народу", взялися за зміни в країни".

Дивіться відео спілкування Тищенка з журналістами ("Новое время"):

"Вони казали, що класичні медіа нікому не потрібні. Вони спробували ігнорувати Четверту владу. А сьогодні вони дивно посміхаються, кліпають очима, кривляються перед камерою і визнають, що професія журналіст – значима", – прокоментував "Джокер" таку поведінку Тищенка.

Коротко про Тищенка і його попередні скандали зі ЗМІ

Микола Тищенко – ресторатор та телеведучий, депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури.

► 29 серпня Тищенко не зміг згадати події 29 серпня 2014 року (Іловайську трагедію) й агресивно зреагував на питання журналістки: "Ви ставите мені такі питання, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами спілкувався".

► 20 вересня Тищенка запитали про склад нового Кабміну, та "слуга народу" не зміг відповісти (хоча голосував за цей Кабмін).

► Цього ж дня Тищенко накинувся на журналістку з вигуками "Хто ви така" та пропозиціями "попити водички".

► 1 жовтня Тищенко попросив захисту у поліції, бо до нього доторкнулися дві жінки на мітингу підприємців (є відео інциденту).

► 3 жовтня Тищенко намагався пояснити, що таке формула Штайнмаєра, але замість цього чомусь порівняв Україну з насосом.

Читайте також: Пам'ятаю, його звали Леонідом, – помічниця нардепа Тищенка не згадала першого президента України