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      Посміхайтесь і махайте, або Як правильно поводитися зі ЗМІ: відеоурок Миколи Тищенка

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      Микола Тищенко, народний депутат від "Слуги народу"
      Микола Тищенко, народний депутат від "Слуги народу" / 5.ua

      З'їзд "Слуги народу" відбувся у Києві 10 листопада. У кулуарах журналісти спробували розпитати депутата Миколу Тищенка про скандал із пранкером "джокером", який видавав себе за генпрокурора Рябошапку у листуванні. У що вилилися спроби ЗМІ розговорити депутата – дивіться у кумедному відео.

      Відео "допиту" Тищенка опублікувало видання "Новое время". Згодом його перепублікував той самий пранкер "Джокер", про якого у Тищенка журналісти й розпитували. За "виховне відео" він також подякував Крістіні Бердинських, журналістці НВ.

      До теми: Корнієнко особисто перевіряв мій телефон, – Дубінський про скандали з пранкерами

      Зустрівши Тищенка у кулуарах з'їзду СН, журналісти засипали його запитаннями про скандальне листування депутата і псевдо-Рябошапки (детально читайте у матеріалі 24 каналу).

      – Ви не підтвердили і не спростували...
      – Ви уникаєте відповіді...
      – Чи телефонував вам президент після того, як опублікували це листування?
      – Вас викликали в НАБУ?
      – Вам заборонили це озвучувати?
      – Вам заборонили говорити на цю тему з журналістами?
      – Ви скаржилися умовному "Рябошапці" на те, що у вас поганий психологічний стан на роботі?
      – Це ваше листування чи ні?

      А у нас із вами "гляділки" – хто кого передивиться. І я принципово не піду геть, буду слухати ваші запитання,
      – відповів Тищенко, що активно при цьому посміхався та махав рукою на камери.

      Згодом депутат розширив коментар: "Я люблю усіх журналістів. Журналісти – професія най-найважливіша для нас, політиків. А най-найважливіша позиція всіх журналістів – захищати думку народу. А народ вимагає змін. Тому ми, команда "Слуги народу", взялися за зміни в країни". 

      Дивіться відео спілкування Тищенка з журналістами ("Новое время"):

      "Вони казали, що класичні медіа нікому не потрібні. Вони спробували ігнорувати Четверту владу. А сьогодні вони дивно посміхаються, кліпають очима, кривляються перед камерою і визнають, що професія журналіст – значима", – прокоментував "Джокер" таку поведінку Тищенка.

      Коротко про Тищенка і його попередні скандали зі ЗМІ

      Микола Тищенко – ресторатор та телеведучий, депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. 

      ► 29 серпня Тищенко не зміг згадати події 29 серпня 2014 року (Іловайську трагедію) й агресивно зреагував на питання журналістки: "Ви ставите мені такі питання, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами спілкувався".

      20 вересня Тищенка запитали про склад нового Кабміну, та "слуга народу" не зміг відповісти (хоча голосував за цей Кабмін).

      Цього ж дня Тищенко накинувся на журналістку з вигуками "Хто ви така" та пропозиціями "попити водички".

      1 жовтня Тищенко попросив захисту у поліції, бо до нього доторкнулися дві жінки на мітингу підприємців (є відео інциденту).

      ► 3 жовтня Тищенко намагався пояснити, що таке формула Штайнмаєра, але замість цього чомусь порівняв Україну з насосом.

      Читайте також: Пам'ятаю, його звали Леонідом, – помічниця нардепа Тищенка не згадала першого президента України

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Слуга народу Микола Тищенко Курйозні новини ЗМІ Журналісти Медіа
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