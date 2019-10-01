"Розберіться з цими жінками": Депутат Тищенко влаштував скандал на мітингу підприємців – відео

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко попросив захисту у поліції, після того, як до нього доторкнулися дві жінки під час мітингу підприємців.

Інцидент стався під час акції підприємців біля Офісу президента на Банковій.

Це цікаво: Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко оформив помічницею юну модель

Не тримайте мене за руку. Можна народного депутата, поки у нас ще є право бути народними депутатами, не штовхати мене у спину і не тримати мене за руки ? Ви можете розібратися?!

– звернувся Тищенко до співробітників поліції.

На відео дві жінки намагаються взяти Тищенка за руку, а той бурхливо на це реагує:

Що відомо про скандального депутата Тищенка?

Це ресторатор і телеведучий, а зараз – депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" і заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Тищенко вже двічі потрапляв у скандал у парламенті.

Зокрема, 29 серпня, у день першого засідання новообраної Ради, депутат не зміг згадати події 29 серпня 2014 року (йдеться про Іловайську трагедію). А на запитання журналістки відреагував агресивно: "Ви ставите мені такі питання, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами спілкувався".

До теми: У "Слузі народу" прокоментували поведінку Тищенка

20 вересня кореспондентка поставила питання Тищенку про склад нового Кабміну. "Слуга народу" не зміг відповісти, хоча перед цим голосував за цей Кабмін. Тищенко накинувся на журналістку з вигуками "Хто ви така" та пропозиціями "попити водички".

Цікаво, що Тищенко взяв собі у помічниці 22-річну модель – Мар'яну Михолап. Раніше, дівчина брала участь у відборі на конкурс "Міс Україна" та активно знімалась у фотосесіях.



Народний депутат України та його помічниця / Колаж 24 каналу