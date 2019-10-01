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      "Разберитесь с этими женщинами": Депутат Тищенко устроил скандал на акции предпринимателей

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      Николай Тищенко на митинге предпринимателей устроил скандал
      Николай Тищенко на митинге предпринимателей устроил скандал / Скриншот из видео

      Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко попросил защиты у полиции, после того, как к нему прикоснулись две женщины во время митинга предпринимателей.

      Инцидент произошел во время акции предпринимателей возле Офиса президента на Банковой.

       Это интересно: Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко оформил помощницей юную модель

      Не держите меня за руку. Можно народного депутата, пока у нас еще есть право быть народными депутатами, не толкать меня в спину и не держать меня за руки? Вы можете разобраться?!
      – обратился Тищенко к сотрудникам полиции.

      На видео две женщины пытаются взять Тищенко за руку, а тот бурно на это реагирует:

      Что известно о скандальном депутате Тищенко?

      Это ресторатор и телеведущий, а сейчас – депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" и заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

      Тищенко уже дважды попадал в скандал в парламенте.

      В частности, 29 августа, в день первого заседания новоизбранной Рады, депутат не смог вспомнить события 29 августа 2014 года (речь идет о Иловайской трагедии). А на вопрос журналистки отреагировал агрессивно: "Вы задаете мне такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общался".

       К теме: В "Слуге народа" прокомментировали поведение Тищенко

      20 сентября корреспондент задала вопрос Тищенко о составе нового Кабмина. "Слуга народа" не смог ответить, хотя перед этим голосовал за этот Кабмин. Тищенко набросился на журналистку с криками "Кто вы такая" и предложениями "попить водички".

      Интересно, что Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель – Марьяну Михолап. Ранее, девушка участвовала в отборе на конкурс "Мисс Украина" и активно снималась в фотосессиях.

      Народный депутат Украины и его помощница / Коллаж 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Скандал
      Источник: 24 канал
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