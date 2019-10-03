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      Пам'ятаю, його звали Леонідом, – помічниця нардепа Тищенка не згадала першого президента України

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      Тищенко та його помічниця Михолап
      Тищенко та його помічниця Михолап / Колаж 24 каналу

      Мар'яна Михолап – 22-річна помічниця народного депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка, а раніше – фотомодель. Журналісти вирішили з'ясувати рівень її політичної обізнаності. Відповіді дівчини на прості запитання відверто вразили.

      Михолап розповіла, що цікавилася політикою ще зі школи. Про це пише "Обозреватель".

      Тут детальніше про те, як нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко оформив помічницею юну модель

      Нема підстав не вірити помічниці Тищенка. Однак зауважимо, що юна Михолап не змогла навіть згадати, хто був першим президентом України.

      Кучма. Ні, ні, ні.... Зараз... Леонід його звали. Точно пам'ятаю, дай секунду... Кучма був дуже довго,
      – заявила Михолап.

      А далі дівчина дещо таки пригадала: "Після Кучми одразу Ющенко і Янукович. Ющенко. А потім Янукович".

      Помічниця Тищенка також не змогла відповісти на запитання про те, скільки депутатів є у Верховній Раді: "Я знаю, що зараз скоротили. Зараз 300..."

      У депутатів чимало цікавих помічників. Детальніше: Танцівниця турецьких готелів та ведучий: хто допомагатиме нардепам з роботою у Раді.

      Коротко про Тищенка і його скандали

      Микола Тищенко – ресторатор та телеведучий, депутат Ради від "Слуги народу" і заступник голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. попри те, що нова Рада працює лише трохи більше за місяць, нардеп встиг кілька разів потрапити у скандал.

      29 серпня, у день першого засідання новообраної Ради, депутат не зміг згадати події 29 серпня 2014 року (мовиться про Іловайську трагедію). А на запитання журналістки відреагував агресивно: "Ви ставите мені такі питання, як дворічному хлопчику. Це перший і останній раз, коли я з вами спілкувався".

      20 вересня кореспондентка поставила питання Тищенку про склад нового Кабміну. "Слуга народу" не зміг відповісти, хоча перед цим голосував за цей Кабмін. Ще ж і надто – Тищенко накинувся на журналістку з вигуками "Хто ви така" та пропозиціями "попити водички".

      1 жовтня Тищенко попросив захисту у поліції – після того, як до нього доторкнулися дві жінки на мітингу підприємців (за цим посиланням – відео інциденту).

      3 жовтня Микола Тищенко намагався пояснити, що таке формула Штайнмаєра. Але замість цього чомусь порівняв Україну з насосом.

      Сподіваємося, нагадувати не треба, однак: першим президентом України був Леонід Кравчук, а у Верховній Раді досі 450 депутатів (ну, трішки менше, бо не обирали депутатів по мажоритарних округах, що розташовані на окупованих територіях).

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      сьогодні
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховна Рада Новини політики Курйозні новини Слуга народу Скандал
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