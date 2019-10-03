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      Помню, его звали Леонидом, – помощница нардепа Тищенко не вспомнила первого президента Украины

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      Тищенко и его помощница Михолап
      Тищенко и его помощница Михолап / Коллаж 24 канала

      Марьяна Михолап – 22-летняя помощница народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, а раньше – фотомодель. Журналисты решили выяснить уровень ее политической осведомленности. Ответы девушки на простые вопросы откровенно поразили.

      Михолап рассказала, что интересовалась политикой еще со школы. Об этом пишет "Обозреватель".

      Здесь подробнее о том, как нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко оформил помощницей юную модель

      Нет оснований не верить помощнице Тищенко. Однако заметим, что юная Михолап не смогла даже вспомнить, кто был первым президентом Украины.

      Кучма. Нет, нет, нет.... Сейчас... Леонид его звали. Точно помню, дай секунду... Кучма был очень долго,
      – заявила Михолап.

      А дальше девушка все же вспомнила: "После Кучмы сразу Ющенко и Янукович. Ющенко. А потом Янукович".

      Помощница Тищенко также не смогла ответить на вопрос о том, сколько депутатов в Верховной Раде: "Я знаю, что сейчас сократили. Сейчас 300..."

      У депутатов немало интересных помощников. Подробнее: Танцовщица турецких отелей и ведущий: кто будет помогать нардепам с работой в Раде.

      Кратко о Тищенко и его скандалах

      Николай Тищенко – ресторатор и телеведущий, депутат Рады от "Слуги народа" и заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Несмотря на то, что новая Рада работает лишь чуть больше месяца, нардеп успел несколько раз попасть в скандал.

      29 августа, в день первого заседания новоизбранной Рады, депутат не смог вспомнить события 29 августа 2014 года (говорится о Иловайской трагедии). А на вопрос журналистки отреагировал агрессивно: "Вы задаете мне такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общался".

      20 сентября корреспондентка задала вопрос Тищенко о составе нового Кабмина. "Слуга народа" не смог ответить, хотя перед этим голосовал за этот Кабмин. Более того, Тищенко набросился на журналистку с криками "Кто вы такая" и предложениями "попить водички".

      1 октября Тищенко попросил защиты у полиции, после того, как к нему прикоснулись две женщины на митинге предпринимателей (по ссылке – видео инцидента).

      3 октября Николай Тищенко пытался объяснить, что такое формула Штайнмайера. Но вместо этого почему-то сравнил Украину с насосом.

      Надеемся, напоминать не надо, однако: первым президентом Украины был Леонид Кравчук, а в Верховной Раде до сих пор 450 депутатов (ну, немножко меньше, потому что не выбирали депутатов по мажоритарным округам, которые расположены на оккупированных территориях).

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховная Рада Курьезные новости Новости политики Скандал Слуга народа
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