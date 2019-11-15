Нардеп Тищенко устроил себе новое развлечение в Раде: фото

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко продолжает развлекаться во время заседаний Верховной Рады. На этот раз политик пришел в ложу прессы и попробовал себя в роли фотографа.

Фотографии Тищенко с фотоаппаратом появились в сети. Народный депутат фотографировал своих коллег и махал им из ложи прессы.

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Татьяна Бондаренко, которая стояла рядом с депутатом, рассказала, что он сам пришел к журналистам в ложу и процесс съемки ему понравился.

Пользователи сети сразу с юмором отреагировали на выходку Тищенко.

"За Кивою следит?", Рядом не хватает Нади Савченко в роли журналистки", "Это он телефоны проституток снимает...", "Следит за перепиской Яременко", "Главное, чтобы лучше чем депутатство", "Тю, может он внештатник в Сельских Вестях", – пишут юзеры.



Тищенко в ложе прессы в парламенте / фото Яна Доброносова



Тищенко фотографирует коллег в Раде / фото Богдана Бортакова



Нардеп Тищенко развлекается в Раде / фото Богдана Бортакова

В какие скандалы попадал Тищенко?

Николай Тищенко – ресторатор и телеведущий, депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.