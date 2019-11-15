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      Нардеп Тищенко устроил себе новое развлечение в Раде: фото

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      Тищенко попробовал себя в роли фотографа в Раде / https://www.facebook.com/bogdanbortakov

      Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко продолжает развлекаться во время заседаний Верховной Рады. На этот раз политик пришел в ложу прессы и попробовал себя в роли фотографа.

      Фотографии Тищенко с фотоаппаратом появились в сети. Народный депутат фотографировал своих коллег и махал им из ложи прессы.

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      Татьяна Бондаренко, которая стояла рядом с депутатом, рассказала, что он сам пришел к журналистам в ложу и процесс съемки ему понравился.

       

      Пользователи сети сразу с юмором отреагировали на выходку Тищенко.

      "За Кивою следит?", Рядом не хватает Нади Савченко в роли журналистки", "Это он телефоны проституток снимает...", "Следит за перепиской Яременко", "Главное, чтобы лучше чем депутатство", "Тю, может он внештатник в Сельских Вестях", – пишут юзеры.


      Тищенко в ложе прессы в парламенте / фото Яна Доброносова


      Тищенко фотографирует коллег в Раде / фото Богдана Бортакова


      Нардеп Тищенко развлекается в Раде / фото Богдана Бортакова

      В какие скандалы попадал Тищенко?

      Николай Тищенко – ресторатор и телеведущий, депутат от "Слуги народа", заместитель председателя комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

      • 29 августа, в день первого заседания новоизбранной Рады, депутат не смог вспомнить события 29 августа 2014 года (говорится о Иловайской трагедии). А на вопрос журналистки отреагировал агрессивно: "Вы задаете мне такие вопросы, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами общался".
      • 20 сентября корреспондентка задала вопрос Тищенко о составе нового Кабмина. "Слуга народа" не смог ответить, хотя перед этим голосовал за этот Кабмин.
      • В этот же день Тищенко набросился на журналистку с криками "Кто вы такая" и предложениями "попить водички".
      • 1 октября Тищенко попросил защиты у полиции, потому что к нему прикоснулись две женщины на митинге предпринимателей (есть видео инцидента).
      • 3 октября Тищенко пытался объяснить, что такое формула Штайнмайера, но вместо этого почему-то сравнил Украину с насосом. После этого он начал рассказывать про надувную куклу. Однако, что именно он хотел объяснить этим сравнением, – остается непонятным.
      • 10 ноября Тищенко спросили о его перепискеу с пранкером Джокером. Однако вместо комментировать эту тему нардеп начал говорить, что "любит всех журналистов" и "народ требует перемен, а команда "Слуги народа", взялись за изменения в стране".
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Курьезные новости Николай Тищенко
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