Невиданная трагедия планетарного масштаба, – Зеленский об аварии на Чернобыльской АЭС

34 года назад произошла масштабная авария на Чернобыльской атомной электростанции. Президент Украины выразил благодарность ликвидаторам последствий этой трагедии и напомнил о важности беречь планету.

Обращение о Чернобыльской трагедии Зеленский опубликовал на своей странице в фейсбуке.

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Он отметил, что во-первых, для преодоления последствий аварии в то время не хватало навыков и знаний, техники и оборудования. Во-вторых, он подчеркнул, что ситуацию усугубила позиция советского руководства, которое решило скрывать все от мира.

Вспомнил Зеленский о героях, которые погибли, ликвидируя последствия катастрофы, и призвал отдать им дань уважения.

Глубокая почет ликвидаторам и добрые слова в адрес представителей различных профессий, которые сегодня обеспечивают восстановление и развитие территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также защищают эти земли от новых стихийных бедствий,

– написал Зеленский.

Тем временем в комментариях к этому сообщению пользователи вспоминают высказывание нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и просят президента отреагировать на эти слова. Он назвал этот день "великим праздником" и напомнил, чтобы украинцы не забыли "поздравить тех, кто с этой трагедией боролся".

Что известно о Чернобыльской катастрофе?Чернобыльская катастрофа – серия взрывов и пожар на четвертом энергоблоке ЧАЭС. Произошла 26 апреля 1986 года.

Тогда более 10 тысяч человек погибли в день катастрофы или в течение нескольких недель после нее. В целом количество пострадавших в результате этой катастрофы оценивают миллионами людей.



Авария в Чернобыле в цифрах / Инфографика 24 канала