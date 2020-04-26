Украинцы – это народ, победивший Чернобыль: ликвидатор о последствиях аварии на ЧАЭС

Откровенный разговор с ликвидатором аварии на ЧАЭС об изменениях в Чернобыльской зоне и негативном влиянии сериала "Чернобыль" на восприятие одной из величайших побед украинцев в новейшей истории.

Эколог Сергей Мирный – командир взвода радиационной разведки при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году. Занимался научной разработкой темы преодоления последствий аварии на ЧАЭС. Написал несколько художественных романов о том, что происходило в Чернобыльской зоне в апреле 1986 года. Стал одним из тех, благодаря кому в Украине появился цивилизованный чернобыльский туризм. Является директором по научной работе объединения организаций "Чернобыль тур", где активно работает над тем, чтобы ликвидировать информационное загрязнение после аварии на ЧАЭС.

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В интервью 24 каналу он рассказал, как изменилась Чернобыльская зона за последние несколько лет и объяснил, что не так с сверхпопулярным сериалом "Чернобыль", который вновь актуализировал тему трагедии на украинской АЭС в мире.

Об уроках Чернобыля

Люди опять сидят дома и им советуют закрывать окна. Чернобыль снова горит. Власть снова молчит. У Вас нет ощущения дежавю?

Дежавю нет, но, действительно, есть очень много похожего. С началом эпидемии очень актуализировались упоминания о Чернобыле. Ситуация с коронавирусом сложилась очень похожая – неналаженная коммуникация, преувеличенная опасность, несколько хаотичная и не совсем адекватная реакция. Я не говорю что вируса нет или что он вполне безопасен. Но самой болезнью урон будет нанесен меньше, чем сверх-реакцией общества и власти на этот вирус. Я имею в виду экономический кризис, ухудшение качества жизни, безработицу, депрессии, самоубийства, преступность.

И недооценка информационной политики, которая может быть как целительной, так и разрушительной силой. Все это было тогда, есть и теперь. Вот тот урок Чернобыля, который не был, к сожалению усвоен, и не вошел в культурную ткань мировоззрения ни обычных людей, ни управленцев и политиков.

Насколько опасны те пожары, которые охватили Чернобыльскую зону в последнее время?

Пожары еще продолжаются и до сих пор есть риск их разрастания. Там все зависит не только от действительно героических действий пожарных, лесников и поддержки волонтеров. На самом деле все критическим образом зависит от погоды. Огромное пламя подавил прошедший дождик. Если бы его не было, мы бы сейчас имели действительно катастрофическую ситуацию.

Еще есть огромные территории где есть источники тления, которые раздувает и разносит ветер. Сейчас туда уже бросают значительно большие ресурсы на тушение огня. Но они опаздывают, и пожар распространяется. Есть риск, что он перекинется на Беларусь, и это будет означать уже международную ответственность Украины. Наше государство почему-то хронически недооценивает масштаб опасности и переоценивает собственные силы, поэтому опаздывает с реагированием. Это, кстати, также напоминает события времен Чернобыльской аварии.

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А радиационно эти пожары безопасны?

Да. Пока никакого влияния на здоровье людей за пределами 30-километровой зоны весь этот пожар не имеет. Но среди людей снова распространяются панические слухи, звучат сравнения с самой Чернобыльской аварией. Это абсолютно несравнимые ситуации. Когда была авария на ЧАЭС, в прямом смысле в воздух вынесло ядерный реактор с десятками тонн высокорадиоактивных материалов. Сейчас – это крошечные частицы того, что когда-то вылетело в воздух и было зафиксировано в основном в верхнем слое почвы. А при пожаре с верхними сантиметрами почвы мало что делается. Поэтому пока радиационная опасность нам не угрожает.

А вот дальше... Пожар продолжается, охватил торфяники – а это качественно другой, более коварный вид пожара. Если пожар раздует на порядок и он охватит новые значительные территории, то есть и радиационно-опасные сценарии. Повторюсь: это – не Чернобыльская авария, но с этим надо считаться.

О том, как изменился Чернобыль

С момента нашего последнего общения в Чернобыльской зоне произошло многое: достроили арку, о Чернобыле сняли сериал. Как все это изменило Чернобыль?

Объективно, ситуация изменилась коренным образом. Арка почти полностью прекратила выветривания радионуклидов из саркофага, который не был герметичным. Я там часто бываю рядом, и даже на расстоянии нескольких метров гамма-излучения уменьшились в два-три раза. Исследования показали, что выносы радиоактивности из остатков реактора уменьшились раз в пять и более раз. Арка, в отличие от саркофага, – полностью контролируемое сооружение. Ее сооружение – это достижения мировой науки и техники, подвиг международного сотрудничества. Радиоактивная язва в центре зоны фактически перестала существовать.

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За эти годы чернобыльский туризм стал полноправным и признанным видом деятельности в зоне. С 2014 года число количества туристов три года подряд удваивалось, а затем росло в полтора раза ежегодно. В прошлом году, благодаря сериалу о Чернобыле, эта цифра еще увеличилась, превысив все прогнозы, и в Чернобыль приехало около 125 тысяч туристов.

Как вообще сериал повлиял на эти процессы?

Он актуализировал тему Чернобыля и повысил к нему интерес. Это хорошо. Но мне не нравится, что сериал стал проблемой в ликвидации психологических и культурных последствий Чернобыльской аварии.

Завершение строительства арки над саркофагом/ Фото: 24 канал

Почему?

Потому что он построен на той концепции понимания последствий аварии на ЧАЭС, которое было выражено четверть века назад Светланой Алексиевич в ее книге "Чернобыльская молитва". Тогда еще многое было не понятно, был максимум психологического стресса из-за аварии.

Алексиевич сделала хорошую документальную журналистскую работу, которая зафиксировала это состояние общества после Чернобыля, как абсолютное и беспросветное поражение, которое является страшным и непреодолимым. Но с тех пор многое изменилось.

О том, что искажено в сериале

Сейчас нужно воспринимать Чернобыль иначе?

Сейчас более актуальна концепция преодоления последствий Чернобыля. Уже понятно, что он имел не только негативные последствия. Он имел немало положительных последствий глобального значения в культурной сфере, в политической, в вопросе экологического сознания и строгого контроля ядерной энергетики. В конце концов, Советский Союз, который помешал развитию целого континента, развалился. Следствие аварии на ЧАЭС большим образом является и независимость Украины.

Объясните.

Много людей избавились от страха перед советским репрессивным аппаратом, потому что возник другой, больший страх – что при такой организации общества, которая была в Советском Союзе, новые Чернобыли не просто возможны, они обязательны. И это – страшнее любых возможных репрессий советской власти.

Другой аспект: со временем стало понятно, что человеческий организм гораздо крепче, чем мы считали ранее, он может эффективно защитить от тех доз радиации, которые получили абсолютное большинство чернобыльцев.

Украинцы – это народ, победивший Чернобыль. Да, это была трагедия и проблема. Но мы ее пережили и перебороли. В сериале этого всего нет. Там есть только беспросветный мрак и страх. Там нет того, что всегда есть в жизни: истории преодоления и победы жизни.

Кроме того, этот сериал, как по мне, эстетически устарел.

Почему?

Этот стиль изображения советских реалий – в традициях Голливуда 1950-х годов, разгара Холодной войны. Жизнь тоньше, интереснее и остроумнее, чем эта карикатурная подача советской реальности.

Припять / Фото: 24 канал

Как по мне, сериал еще и с этической точки зрения получился абсолютно хамский. Они рассказали не ту версию событий, которую им интересно было рассказать, используя имена реальных людей. Причем, эти люди были совсем другими, они были настоящими профессионалами. Да, с ограничениями и недостатками, но и с сильными сторонами также.

Например, директор ЧАЭС Брюханов. Он жив до сих пор. Это уже очень пожилой и очень нездоровый человек. Он, как говорят все те, кто его знали, был хороший инженер и хороший человек. На его месте мог быть любой, ему же просто не повезло. Его и других осудили во многом несправедливо, и потом он должен был жить с этим моральным, и, как по мне, во многом – несправедливым бременем.

Важно Чернобыльская катастрофа глазами ликвидаторов

Отношение авторов сериала к участникам тех событий, как к каким-то аборигенам-недопустимо. Если бы речь шла об американцах – авторы еще очень хорошо подумали бы. Потому что их бы наверняка осудили за использование реальных имен, за клевету и так далее.

У Вас, как у непосредственного участника событий, тогда не было такого ощущение беспросветного мрака?

Нет, не было ни разу. От слова "совсем". Нас тогда готовили к Третьей мировой войне с использованием, как тогда планировалось, ядерного, термоядерного, бактериологического и химического оружия. Меня учили на специальность "Командир взвода радиологической, химической и бактериологической разведки". Меня и таких как я – миллионы мужчин и женщин – готовили к работе в условиях использования ядерного оружия, облучения и боевых действий. В сравнении с такой Третьей мировой, к которой нас готовили, то, что было в Чернобыле, как это не странно прозвучит, было относительно несложной работой. Потому что там была радиация, и никто в нас не стрелял и не бомбил...

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Понятно, что мы тоже чувствовали страх, переживали. Я первые дни тоже опасался... Но с опытом там страхи уменьшаются, а затем и притупляются с усталостью, когда просто нет сил на эмоции. Что, кстати, становилось причиной проблем, потому что теряешь бдительность. Поэтому у нас бывали и неоправданно рискованные ситуации в разведке. И в тылу тоже, когда из-за несдержанности, резкого поведения имели конфликты с начальством. Нормальная фронтовая ситуация.

Беспросветности у нас тогда точно не было, даже в условиях той советской военной системы, которая постоянно тебя угнетает настолько, что даже просыпаться утром не хочется. Но юмора тоже хватало. Ситуация была необычной, но люди часто вели себя как всегда, и это несоответствие реальности и поведения очень часто бывало комичным. Кроме того, наукой доказано, что юмор является одной из защитных психологических реакций в экстремальных условиях. Так что он был закономерным и естественным.

Еще что-то в сериале не соответствует действительности?

Ой, да очень многое ... Скажу только по тому, свидетелем чего я был лично. Целая серия, посвященная ликвидаторам, это – полная туфта и карикатура. Там изображен лагерь, который существует в условиях полной антисанитарии. Такого быть просто не могло. Такой лагерь просто сразу скосила бы дизентерия и различные другие болезни. На первых же военных полевых собраниях первое, чему учат, поддерживать чистоту: мыть котелок, ложку кружки сразу после еды, менять подворотнички и так далее. Это же армия, там должен был быть порядочек такой, что иногда, уж слишком.

У нас никто не бухал, так как это показано в сериале. Да, было не без того, что кто-то достал где-то в селе самогон... Но это скорее исключение. Потому что там просто вокруг тридцатикилометровой радиационной зоны сделали, пожалуй, 30-мильную зону сухого закона. И это понятно – 100 тысяч мужиков каждый день работают на опасных работах в постоянном стрессе. Им там только бухла не хватало, ага…

Припять / Фото: 24 канал

После этой серии также складывается впечатление, что едва ли не главной работой армии был отстрел собак в покинутых селах. Для понимания ситуации: у армии оружия не было, вовсе. Потому что оно было там не нужно и лишь создавало бы лишние риски... А собак, которых оставили в селах, пришлось пострелять, чтобы не началась эпидемия бешенства. И делали это специальные бригады гражданских, охотники.

А военные ликвидаторы имели колоссальный, просто эпический объем работ. Вообще, это было колоссальное, эпическое событие. А в сериале его показали мелко и очень плоско.

Чем фильм еще безусловно полезен – он напомнил, чем на самом деле была советская власть. Потому многие начали об этом забывать, а молодое поколение которое никогда этой власти не знало, порой начинает ее идеализировать.

О будущем чернобыльского туризма

Чернобыльский туризм имеет будущее?

Бесспорно! Понятно, что чернобыльский туризм, как и весь туризм сейчас, приостановлен. Но он восстановится. Все эти годы я видел, как не просто растет поток туристов, а как вокруг них создается инфраструктура. Материальная и интеллектуальная. Очередям туристов нужны дороги и приемлемые условия пребывания. Нужно не только привезти туда туристов, а и сознательно, правдиво и интересно рассказать им про эти места и события. Это – составляющая ликвидации последствий аварии, ликвидация вредного психологического и информационного загрязнения после нее.

Чтобы успешнее их преодолевать, как по мне, нужно менять стиль увековечения события в истории, стиль памятников, посвященных Чернобылю, в частности. Потому что абсолютное большинство этих памятников, выглядит так, будто их на кладбище поставили. А самый главный памятник Чернобыльской катастрофе – это сама Чернобыльская зона. И хорошо, что из закрытой, тоталитарной по сути управления зоны, она превращается в открытую, соединенную с обществом и подконтрольную ему систему, работающую более эффективно и на благо общества.