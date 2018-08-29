Иловайская битва окончательно расставила все точки над "и", – заместитель Авакова

Заместитель министра внутренних дел Вадим Троян сообщил, что добровольческие батальоны всегда играли важную роль в борьбе за украинскую независимость и государственность. События августа 2014 года он назвал последней каплей в двусторонних отношениях с Россией.

Об этом сообщают на сайте МВД.

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В августе 2014 года вокруг Иловайска и в самом городе, по предварительным оценкам, 366 украинских бойцов погибли, более 450 получили ранения, 300 попали в плен, 84 ребят до сих пор считаются пропавшими без вести. Иловайская битва окончательно расставила все точки над "і" – Россия лютый враг,

– сказал Вадим Троян.

Также заместитель министра заявил, что 11 ребят из системы МВД, которые принимали участие в боевых действиях в районе Иловайска, до сих пор остаются пропавшими без вести и отметил важную роль добровольческих батальонов.

"В Украине война. А тогда, в 2014 году, казалось, что ты смотришь фильм. Провожаешь друзей на войну – это фильм, собираешь свой рюкзак – фильм, попадаешь под обстрел – фильм. Тогда, в 2014 году нас застали врасплох. И сейчас, если бы меня спросили, как нам удалось отстоять Украину, которую целенаправленно оставляли без войска, я не колеблясь отвечу – это все наши мужчины-добровольцы. Они не думали о деньгах, не думали, что оставляют работы – они отправлялись выполнять священный долг – защищать Родину. Я горжусь тем, что был с этими добровольцами в одних окопах. Об этих людях стоит знать, о них стоит писать, о них должны помнить", – отметил Вадим Троян.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Иловайск не был стратегическим центром, который надо было взять любой ценой.

Что такое Иловайский котел?

Боевые действия, развернувшиеся под городом Иловайск Донецкой области в августе 2014 года. 18 августа во время ожесточенных боев украинские силовики вошли в Иловайск и смогли взять под свой контроль часть города. Однако после захода в тыл регулярных российских войск 23-24 августа, а также из-за дезертирства отдельных украинских подразделений, иловайская группировка оказалось в окружении.



В ночь с 28 на 29 августа президент РФ Владимир Путин призвал оккупационные войска открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении. Украинские военные организованными колоннами начали движение из города по условленным предварительно с российской стороной маршрутам. Однако оккупанты не сдержали слова и начали расстреливать колонны.



По официальным данным, в "Иловайском котле" в августе 2014-го погибли 366 украинских защитников, 429 воинов получили ранения. 300 военнослужащих попали в плен. По неофициальным данным, эти цифры гораздо большие.