15:08
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
23°C 17°C
  • четверг
    25°C 14°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сегодня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Четвертая годовщина Иловайской трагедии: что рассказала жена погибшего военного

397 Читати новину українською

Сейчас эта трагедия более известна, как Иловайский котел. Там российские танки взяли украинские подразделения в кольцо и просто залили огнем. Те, кто выжили, утверждают, что побывали в аду.

Начальнику оперативной службы бронетанкового командования Евгению Сидоренко трудно вспоминать Иловайск. Там он был от начала военной операции. Отвечал за бронетанковое оснащение и часто сам его и ремонтировал.

Читайте также: Иловайский котел: кровавый август украинской истории

Тогда наша армия вовсе не была готова к войне. "Были люди, но не обученные и учить уже не было времени. Мы не верили в то, что действительно подразделения Российской Федерации позволят зайти за государственную границу Украины", – сказал Сидоренко.

​Іловайськ після боїв
Иловайск после боев

Когда наши солдаты поняли, что оказались в окружении – решили дать бой врагам. И здесь – успех, удалось завладеть новеньким российским танком. Чтобы укрепить наши позиции, которые круглосуточно обстреливали системы залпового огня, Сидоренко самостоятельно починил и нацелил технику врага против него же.

За два дня, 29 августа в том же танке Сидоренко во главе колонны выходил из Иловайская. Так называемый зеленый коридор, который должны были предоставить оккупанты, стал ловушкой. Полковнику с командой тогда удалось уцелеть и по полям дойти до подконтрольной территории. Они одни из немногих, кому удалось выжить. Тогда только официально погибло 366 украинских бойцов.

Читайте также: После Иловайская самым тяжелым было сказать маме, что я иду на войну: история добровольца

Светлана Сухенко после событий на Майдане даже не пыталась удержать мужа дома. Михаил тщательно выбирал между батальонами и добровольно вступил в "Миротворец". На время Иловайской операции муж воевал только месяц.

Загиблий під Іловайськом Михайло Сухенко
Погибший Иловайском Михаил Шибаев

По телефону Максим просил жену пересказывать ему позиции украинских войск из новостей, потому что официальной информации от командования не получали. Последнее сообщение от него поступило 26 августа 2014 года.

Он в ней написал, что они в окружении в Иловайске. Я ему потом писала, но он больше не отвечал,
– вспоминает жена погибшего Максима Сухенко.

Вместе со Светланой дома его ждали десятилетняя Маша и двенадцатилетняя Лена. Уже потом женщине рассказали, что во время прицельного огня на выходе из Иловайская, Максиму перебили ноги. Через несколько часов он умер от большой потери крови. С тех пор женщина не раз вспоминала разговор с Максимом, который объяснял почему идет на Донбасс.

Чтобы быть уверенным в будущем своих детей, нашей семьи, нашей семьи – это во-первых. Ну и всех остальных также,
– рассказывает слова Михаила жена.

Память о Максиме Сухенко навсегда запечатлели на фасаде школы, где учился герой. Таким образом он, как и другие сотни погибших бойцов там под Иловайский или десятки тысяч тех, павших на Донбассе – возвращаются: в книгах или названиях улиц. Это конечно не заменит их при жизни, но мы можем оживить частичку их души – добравшись цели, за которую они отдали жизнь. Жизнь в свободной и независимой Украине.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Иловайская трагедия Жертвы
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сегодня, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
День рождения Майкла Джексона: каверы на хиты короля поп-музыки
сегодня, 13:36 День рождения Майкла Джексона: каверы на хиты короля поп-музыки
391
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сегодня, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
сегодня, 12:01 "Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
Злой Одессит
Иловайский котел: кровавый август украинской истории
сегодня, 08:55 Иловайский котел: кровавый август украинской истории
Соломія Ніколайчук
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Наличный курс валют 22 ноября: евро и доллар резко подскочили
 22 ноября 2017 , 18:55
Государство или не государство – как получится, – российский политик о планах Путина на Украину
 25 сентября 2017 , 23:05
25-летний игрок "Шахтера" закончил карьеру и стал футбольным агентом
 17 июля 2016 , 16:58
"Динамо" передало подарки детям-чернобыльцам
 28 декабря 2016 , 10:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук