Четвертая годовщина Иловайской трагедии: что рассказала жена погибшего военного

Сейчас эта трагедия более известна, как Иловайский котел. Там российские танки взяли украинские подразделения в кольцо и просто залили огнем. Те, кто выжили, утверждают, что побывали в аду.

Начальнику оперативной службы бронетанкового командования Евгению Сидоренко трудно вспоминать Иловайск. Там он был от начала военной операции. Отвечал за бронетанковое оснащение и часто сам его и ремонтировал.

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Тогда наша армия вовсе не была готова к войне. "Были люди, но не обученные и учить уже не было времени. Мы не верили в то, что действительно подразделения Российской Федерации позволят зайти за государственную границу Украины", – сказал Сидоренко.



Иловайск после боев



Когда наши солдаты поняли, что оказались в окружении – решили дать бой врагам. И здесь – успех, удалось завладеть новеньким российским танком. Чтобы укрепить наши позиции, которые круглосуточно обстреливали системы залпового огня, Сидоренко самостоятельно починил и нацелил технику врага против него же.



За два дня, 29 августа в том же танке Сидоренко во главе колонны выходил из Иловайская. Так называемый зеленый коридор, который должны были предоставить оккупанты, стал ловушкой. Полковнику с командой тогда удалось уцелеть и по полям дойти до подконтрольной территории. Они одни из немногих, кому удалось выжить. Тогда только официально погибло 366 украинских бойцов.

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Светлана Сухенко после событий на Майдане даже не пыталась удержать мужа дома. Михаил тщательно выбирал между батальонами и добровольно вступил в "Миротворец". На время Иловайской операции муж воевал только месяц.



Погибший Иловайском Михаил Шибаев



По телефону Максим просил жену пересказывать ему позиции украинских войск из новостей, потому что официальной информации от командования не получали. Последнее сообщение от него поступило 26 августа 2014 года.

Он в ней написал, что они в окружении в Иловайске. Я ему потом писала, но он больше не отвечал,

– вспоминает жена погибшего Максима Сухенко.

Вместе со Светланой дома его ждали десятилетняя Маша и двенадцатилетняя Лена. Уже потом женщине рассказали, что во время прицельного огня на выходе из Иловайская, Максиму перебили ноги. Через несколько часов он умер от большой потери крови. С тех пор женщина не раз вспоминала разговор с Максимом, который объяснял почему идет на Донбасс.

Чтобы быть уверенным в будущем своих детей, нашей семьи, нашей семьи – это во-первых. Ну и всех остальных также,

– рассказывает слова Михаила жена.

Память о Максиме Сухенко навсегда запечатлели на фасаде школы, где учился герой. Таким образом он, как и другие сотни погибших бойцов там под Иловайский или десятки тысяч тех, павших на Донбассе – возвращаются: в книгах или названиях улиц. Это конечно не заменит их при жизни, но мы можем оживить частичку их души – добравшись цели, за которую они отдали жизнь. Жизнь в свободной и независимой Украине.