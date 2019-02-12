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      Годовщина Минских договоренностей: как изменилась ситуация на фронте за четыре года

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      Вторые Минские договоренности подписали 12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России. Именно они должны остановить агрессию России на Донбассе, однако уже через неделю РФ захватила Дебальцево, а затем продолжила нарушать соглашение, обстреливая позиции украинских защитников едва ли не ежедневно.

      Военный корреспондент 24 канала Евгений Назаренко сравнил ситуацию на фронте и рассказал, какие изменения произошли за четыре года.

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      По воспоминаниям самих военных, самыми горячими были 2014 и 2015 годы. На самом же деле, и 2016 год был тяжелым, тогда достигли пика бои за Авдеевскую промзону, после чего украинская армия постепенно оттеснила пророссийские силы.

      В 2017 году украинские защитники выбили оккупантов и взяли под контроль Ясиноватскую развязку. Тогда российские "Грады", артиллерия и минометы постоянно обстреливали позиции ВСУ. Еще одной успешной операцией для Украины было освобождение поселка Южного в 2018 году,
      – сказал Назаренко.

      Он добавил, что сейчас на фронте нет тишины и обстрелы не прекращаются. Относительно Минских договоренностей, то они существуют только на бумаге, а никакой реакции на несоблюдение Россией соглашения у мирового сообщества нет, – подчеркнул Евгений.

      Что такое Минские договоренности?Минские договоренности от 12 февраля 2015 года – комплекс мер с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины. Документ содержит 13 пунктов: он предусматривает "незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение", отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности, а также мониторинг и верификацию ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем, включая спутники, БПЛА и радиолокационные системы.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Война Минские договоренности Минск
      Источник: 24 канал
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