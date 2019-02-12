Річниця Мінських домовленостей: як змінилася ситуація на фронті за чотири роки

Другі Мінські домовленості підписали 12 лютого 2015 року очільники Німеччини, Франції, України та Росії. Саме вони мали б зупинити агресію Росії на Донбасі, проте вже за тиждень РФ захопила Дебальцеве, а потім продовжила порушувати угоду, обстрілюючи позиції українських захисників ледь не щодня.

Воєнний кореспондент 24 каналу Євген Назаренко порівняв ситуацію на фронті та розповів, які зміни відбулися за чотири роки.

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За спогадами самих військових, найгарячішими були 2014 та 2015 роки. Насправді ж і 2016 рік був важким, тоді досягли піку бої за Авдіївську промзону, після чого українська армія поступово відтіснила проросійські сили.

У 2017 році українські захисники вибили окупантів та взяли під контроль Ясинуватську розв'язку. Тоді російські "Гради", артилерія та міномети постійно обстрілювали позиції ЗСУ. Ще однією успішною операцією для України було звільнення селища Південного у 2018 році,

– сказав Назаренко.

Він додав, що наразі на фронті не має тиші та обстріли не припиняються. Щодо Мінських домовленостей, то вони існують лише на папері, а жодної реакції на недотримання Росією угоди у світової спільноти немає, – наголосив Євген.

Що таке Мінські угоди?Мінські домовленості від 12 лютого 2015 року – комплекс заходів з метою деескалації збройного конфлікту на сході України. Документ містить 13 пунктів: він передбачає "негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання", відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки, а також моніторинг та верифікацію ОБСЄ режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем, включаючи супутники, БПЛА та радіолокаційні системи.