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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Годовщина освобождения Мариуполя: Порошенко поздравил украинцев

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Освобождение Мариуполя
Освобождение Мариуполя / Фото Елены Белозерской

Четыре года назад, 13 июня 2014 года, украинские войска освободили Мариуполь от пророссийских оккупантов.

Противостояние между украинцами и пророссийскими сепаратистами в Мариуполе началось почти сразу после бегства Януковича в Россию в феврале 2014 года. Боевики особенно активизировались после аннексии Крыма Россией. С середины апреля террористы захватили горсовет Мариуполя, а 9 мая – здание Управления внутренних дел. Тогда Мариуполь перешел под их полный контроль.

Читайте также: Годовщина освобождения Мариуполя: как очищали город от террористов

13 июня украинские бойцы провели успешную операцию и героически освободили Мариуполь от оккупации. В спецоперации принимали участие 150 бойцов спецбатальона "Азов", 2 роты спецбатальона "Днепр", 2 роты Национальной гвардии и спецназ МВД. Блокпосты на въездах в город контролировали военные.

На видео бойцов "Азова" видно, как идут жесткие бои за город, а "азовцы" шаг за шагом зачищают Мариуполь от терроризма.

Как освобождали Мариуполь: смотрите видео

Президент Украины Петр Порошенко в Facebook поздравил украинцев с годовщиной: "Уверен, мы обязательно установим мир и вернем все оккупированные территории в Украину".

Вітаю з четвертою річницею звільнення Маріуполя! Впевнений, ми обов’язково встановимо мир і повернемо всі окуповані території в Україну. #УкраїнаЄдина

Опубліковано Петром Порошенком  12 червня 2018 р.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Петр Порошенко Новости Мариуполя
Источник: 24 канал
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