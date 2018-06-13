Річниця звільнення Маріуполя: Порошенко привітав українців

Чотири року тому, 13 червня 2014 року, українські війська визволили Маріуполь від проросійських окупантів.

Протистояння між українцями та проросійськими сепаратистами в Маріуполі почалося майже відразу після втечі Януковича в Росію в лютому 2014 року. Бойовики особливо активізувалися після анексії Криму Росією. З середини квітня терористи захопили міськраду Маріуполя, а 9 травня – будівлю Управління внутрішніх справ. Тоді Маріуполь перейшов під їхній повний контроль.

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13 червня українські бійці провели успішну операцію і героїчно звільнили Маріуполь від окупації. У спецоперації брали участь 150 бійців спецбатальйону "Азов", 2 роти спецбатальйону "Дніпро", 2 роти Національної гвардії та спецназ МВС. Блокпости на в'їздах до міста контролювали військові.

На відео бійців "Азову" видно, як точаться жорсткі бої за місто, а "азовці" крок за кроком зачищають Маріуполь від тероризму.

Як звільняли Маріуполь: дивіться відео

Президент України Петро Порошенко у Facebook привітав українців із річницею: "Впевнений, ми обов’язково встановимо мир і повернемо всі окуповані території в Україну".