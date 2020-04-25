Годовщина президентства Зеленского и возвращение Саакашвили – итоги программы "Голобородько"

Почти закончилась еще одна неделя карантина, которая была очень эмоциональная. Недавно стало известно, что Кабинет Министров Украины продлил его еще до 11 мая. Но если украинцы не начнут наконец-то придерживаться правил безопасности, то эти 2,5 недели тоже могут быть не последними.

Про це у своєму відеоблозі "Голобородько" на 24 каналі розповів журналіст Антон Голобородько.

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Здобутки та провали Зеленського за рік президентства

Рівно рік тому, 21 квітня, 73% українців проголосували на президентських виборах за Володимира Зеленського. З цього дня почався відлік. Переконаний, що це був правильний вибір тільки тому, що так вирішив народ України. Ніяких інших причин для такого висновку не потрібно.

Втім тепер, через рік ми можемо оцінити – чи виправдав Володимир Зеленський довіру і надії українців.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Голобородько" за 22 апреля 2020:

Рік після виборів – це серйозний термін. І про успішність Зеленського на посаді говорив багато хто. Він і сам не втратив такої можливості, тож зняв фільм "Рік президента Зеленського". Відзнятий він досить непогано, а про зміст говорити не буду. Українці, напевно краще, ніж я, можуть оцінити успіхи президента, поглянувши на якість свого життя.

Як змінилось ставлення українців до Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Повернення Міхеїла Саакашвілі в українську політику

Якщо хтось подумав, що Зеленський втілив замало реформ, то в Офісі Президента почули ці думки. Тож на політичну арену вивели мастодонта-реформатора Міхеїла Саакашвілі.

24 квітня Саакашвілі приїхав на засідання фракції "Слуга народу", виступив перед нардепами. Але, схоже, так і не переконав депутатів підтримати його кандидатуру.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Голобородько" за 23 апреля 2020:

Зеленський і Офіс президента, які, за словами Саакашвілі, нібито і виступали ініціаторами призначення, самоусунулись. Тож, якщо грузинський реформатор хоче стати віцепрем'єром, мусить шукати підтримку в інших фракціях.

Однак це дивно, адже в парламенті сидить однофракційна більшість, яка гордо називає себе монобільшістю, а кандидати в міністерські крісла від президента мають шукати підтримку в опозиції. Що далі? Міністри почнуть шукати, хто їм буде платити зарплату, тому що Рада чомусь не хоче це робити. Здається, щось таке вже було – називається корупцією.



Діяльність Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

Василь Цушко претендує на посаду заступника глави Мінфіну

Цього тижня було ще багато цікавих новини, зокрема, про те, що неймовірно нове обличчя, Василь Цушко, подав декларацію на пост заступника міністра фінансів. Експосадовець свого часу очолював Антимонопольний комітет за часів президентства Януковича.



Василь Цушко / Фото m.day.kyiv.ua

Розблокування "антиколомойського закону"

24 квітня під час позачергового засідання Верховна Рада розблокувала так званий "антиколомойський закон". Тож є всі шанси, що вже наступного тижня його таки приймуть. Адже це одна з ключових вимог для отримання кредиту від МВФ.

Що відомо про подання депутатами сотні правок?Наразі до "антиколомойського" законопроєкту до другого читання, який вкрай необхідний для отримання кредиту від МВФ, уже подали понад 16 тисяч правок. Така кількість правок – рекорд за всі часи роботи Верховної Ради України.



Раніше понад 4 тисячі правок депутати подали до законопроєкту про відкриття ринку землі. Через це розгляд затягнувся на декілька місяців.

Реформа Укроборонпрому

Нещодавно стало відомо, що концерн "Укроборонпром", до складу якого належать всі державні оборонні підприємства, перебуває на старті великої реформи, про яку в експертному середовищі говорили вже дуже давно: його можуть ліквідувати.

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Натомість буде створено кілька галузевих корпорацій у таких сферах, як ракетобудування, авіабудування, також утворять бронетехнічну корпорацію, об'єднають підприємства, які виробляють радарні і морські системи, а також авіаремонтні заводи.

Укроборонпром, який створювався за часів Януковича для зручного "розпилу оборонки", давно потрібно було ліквідувати, а замість нього створити ефективні підприємства, які зможуть бути прибутковими.